Giới trẻ Mỹ ngừng yêu

Tỷ lệ người 40 tuổi ở Mỹ chưa từng kết hôn tăng gấp 4 lần kể từ năm 1980, do kết hôn muộn hơn hoặc từ chối hôn nhân.

Không chỉ số cuộc hôn nhân đang đi xuống mà tất cả hình thức sống chung cũng vậy. Một phân tích của John Burn-Murdoch - trưởng nhóm Phóng viên Dữ liệu (Chief Data Reporter) của Financial Times - cho thấy "việc kết đôi" đã giảm đều đặn ở cả Anh và Mỹ, đặc biệt ở những người không có bằng đại học.

Sự suy giảm mức độ phổ biến của các ứng dụng hẹn hò cho thấy xu hướng này có khả năng vẫn tiếp tục.

Cuộc suy thoái tình cảm

Từ năm 1990, Burn-Murdoch đã chỉ ra rằng sự suy giảm tỷ lệ sinh phản ánh mức giảm của việc hình thành các mối quan hệ ở nhiều quốc gia. Ít mối quan hệ hơn có nghĩa là ít người hơn.

Và mức suy giảm dân số ngày càng cao trên toàn thế giới, phần nào giống như biến đổi khí hậu, là một hiện tượng tích lũy chậm mà gần như chắc chắn sẽ định hình tương lai của kinh tế, công nghệ và sự tồn tại của con người.

Trong bài phân tích trên trang blog của mình, nhà báo Derek Thompson bày tỏ quan tâm đến sự suy giảm của các mối quan hệ và hôn nhân.

"Tôi nghĩ nó liên quan đến hai câu hỏi quan trọng nhất về tương lai: Có bao nhiêu người tồn tại, và họ hạnh phúc đến mức nào? Mối quan hệ giữa tình yêu lãng mạn và tỷ lệ sinh gần như là cùng chiều", Thompson viết.

Chênh lệch kỳ vọng khiến những nam giới Mỹ không có bằng đại học khó có người yêu hơn.

Mức độ hạnh phúc tự đánh giá đang giảm ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ.

Sau khi xem xét dữ liệu Khảo sát Xã hội Tổng quát trong nhiều thập kỷ, nhà kinh tế học Sam Peltzman đi đến kết luận rằng "phần lớn sự suy giảm về sự hài lòng trong cuộc sống là do sự suy giảm tỷ lệ kết hôn sau năm 2000".

Nếu sự suy giảm các mối quan hệ gắn bó là nguyên nhân dẫn đến cả việc giảm tỷ lệ sinh và giảm hạnh phúc, câu hỏi quan trọng nhất là điều gì đang xảy ra ở gốc rễ của vấn đề.

Trong cuốn sách mới của mình có tựa đề Generation Uncoupled (tạm dịch: Thế hệ không gắn bó), Daniel Cox - nhà nghiên cứu dư luận và giám đốc Trung tâm Khảo sát về Đời sống người Mỹ - xem xét một loạt nguyên nhân trải rộng trên các lĩnh vực công nghệ, văn hóa, truyền thông, kinh tế.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Thompson, Cox cho biết: "Không nhóm nào gặp khó khăn trên thị trường hẹn hò hơn những đàn ông không có bằng đại học. So với những người cùng trang lứa có bằng đại học, họ dễ độc thân hơn và ít có khả năng hẹn hò trong 12 tháng qua".

Một lý do cho điều này là ngay cả sau nhiều thập kỷ quyền lực kinh tế của nữ giới ngày càng tăng, phụ nữ trên thị trường hẹn hò vẫn coi trọng tiềm năng kinh tế của đàn ông hơn chiều cao, chính trị, tôn giáo hoặc học vấn.

"Phụ nữ vẫn muốn người bạn đời có thể mang lại cảm giác an toàn hoặc được bảo vệ. Một trong những nghịch lý của cuộc sống hiện đại là ngay cả khi phụ nữ đã đạt được quyền lực, địa vị và ảnh hưởng kinh tế lớn hơn, điều đó vẫn không làm giảm bớt mối lo ngại về an toàn cá nhân", Cox chia sẻ.

Ở một khía cạnh nào đó, phụ nữ trẻ ngày nay thậm chí còn cảm thấy dễ bị tổn thương hơn. Đối với những phụ nữ muốn lập gia đình, điều này càng quan trọng vì việc làm mẹ sớm có những hậu quả kinh tế tiêu cực đối với phụ nữ và đặt họ vào một vị thế đặc biệt bấp bênh.

Điều đáng chú ý là quan điểm này vẫn ổn định bất kể tuổi tác, chủng tộc, bản sắc dân tộc và tầng lớp xã hội - các cuộc khảo sát cho thấy phụ nữ luôn ưu tiên sự an toàn về tài chính ở người bạn đời tiềm năng.

Vì sao giới trẻ ngại yêu?

Theo tác giả Daniel Cox, ở mức độ nào đó, việc người Mỹ đang trải qua một cuộc suy thoái tình cảm là triệu chứng của vấn đề rộng lớn hơn về sự mất kết nối xã hội. Điều này không hoàn toàn là do giới trẻ có ít cơ hội giao tiếp xã hội hơn, mà là họ được khuyến khích ưu tiên trải nghiệm và sự thể hiện cá nhân của mình.

"Trên mạng xã hội, giới trẻ được dạy rằng những phần thưởng đáng giá nhất trong cuộc sống chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực và tham vọng cá nhân. Họ sợ rằng những nghĩa vụ trong các mối quan hệ có thể cản trở mục tiêu khi hạn chế quyền tự chủ của họ", Cox phân tích.

Giới trẻ Mỹ đang trải qua cuộc suy thoái tình cảm.

Điều đó giải thích tại sao nhiều người trẻ lo lắng hôn nhân và con cái sẽ đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn là những lợi ích mà chúng mang lại.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ ly thân đang ở mức cao kỷ lục, thỏa thuận tiền hôn nhân phổ biến hơn bao giờ hết, và hầu hết người trẻ hiện nay cảm thấy rằng việc ly hôn nên được đơn giản hóa hơn nữa.

Cox nêu thêm một thực tế rằng thế hệ Z (sinh năm 1997-2012) có xu hướng "không tiệc tùng, cũng không cầu nguyện". Họ uống ít rượu hơn, đi nhà thờ ít hơn, hẹn hò ít hơn, làm ít việc vặt và tụ tập bạn bè ít hơn.

"Giới trẻ đang bước vào tuổi trưởng thành với sự thiếu hụt về kỹ năng xã hội. Và mạng xã hội không chỉ mang đến một cái nhìn méo mó về hành vi con người, mà còn rất giỏi trong việc nuôi dưỡng nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng ta", ông bày tỏ.

Theo Cox, một lý do khiến người trẻ Mỹ ngại yêu là bởi mạng xã hội như một loại "chương trình giảng dạy méo mó về sự thân mật".

Ông giải thích: "Mạng xã hội làm sai lệch nhận thức của chúng ta về thế giới theo một vài cách. Thứ nhất, phần lớn nội dung đăng tải đến từ một thiểu số rất nhỏ. Những người này lại không đại diện cho nhóm xã hội, sở thích hay quan điểm của họ về tình dục và các mối quan hệ".

Vấn đề khác là thuật toán lợi dụng sự bất an và lo lắng của chúng ta. Nếu không có trải nghiệm thực tế để dựa vào, nó sẽ định hình suy nghĩ của chúng ta, dẫn đến cảm giác lo sợ khi bước vào một mối quan hệ tình cảm.

Đinh Phạm