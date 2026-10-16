Trả hết nợ 300 triệu đồng, tôi vẫn mắc kẹt trong 'món nợ ân tình' với chị chồng

Tối qua, chồng tôi đặt điện thoại xuống, bảo: "Hay cứ để cháu ở hết đại học? Chị giúp mình lúc khó khăn, giờ đuổi con chị đi thì anh không mở miệng được". Tôi nhìn anh: "Vậy tại sao ngày trước anh bảo chỉ 1 năm?". Câu hỏi rơi vào im lặng khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt.

Khi vợ chồng tôi quyết định mua nhà trên thành phố, chị chồng đã cho vay 300 triệu đồng mà không lấy lãi, chỉ hẹn sau 1 năm nhớ trả đủ. Cùng lúc ấy, con gái chị chuẩn bị vào đại học, chị muốn cháu ở cùng chúng tôi cho yên tâm.

Tôi đồng ý ngay. Có người giúp lúc khó khăn, tôi vô cùng biết ơn. Cho cháu ở nhờ 1 năm tính ra chi phí sinh hoạt cũng chẳng đáng bao nhiêu mà vừa trả ơn chị, vừa giúp chăm sóc con cháu trong nhà.

Nhà chung cư không giống ở quê, diện tích khá nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ. Vợ chồng tôi và con nhỏ ở một phòng, phòng còn lại vốn định làm nơi làm việc, chúng tôi dọn cho cháu. Tôi mua thêm chăn ga, sửa soạn bàn học, nghĩ có cô cháu trong nhà cũng vui.

Nhưng chỉ sau vài tháng cháu gái ở cùng, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Có thể do gia đình chị điều kiện tốt, bao bọc con quá mức, cháu chẳng biết làm gì. Đi học về, cháu vào thẳng phòng chốt cửa, chờ đến giờ gọi ra ăn. Ăn xong, dù là người đứng dậy sau cùng, cháu vẫn để nguyên bát trên bàn rồi lại về phòng.

Vợ chồng tôi dành nguyên một phòng riêng cho cháu gái đến ở nhờ. Ảnh minh hoạ

Tôi nhờ rửa bát, phơi quần áo hoặc trông em 10 phút, cháu đều nhăn mặt. Có lần tôi đang tắm cho con, nhờ cháu tắt bếp, cháu đáp: "Cô gọi chú đi, cháu đang nói chuyện với bạn" rồi tiếp tục quay mặt vào màn hình điện thoại.

Không những vậy, cháu rất kén ăn. Cá phải ăn khúc to, có phần thịt bụng thơm mà ít xương. Tôm phải bóc vỏ, bỏ đầu, thịt cũng chỉ ăn thịt nạc hoặc phần sườn non. Có hôm tôi đi làm về muộn không kịp nấu, vội rán trứng với luộc rau, ăn cùng lạc rang, cháu nhăn mặt chê: "Cơm thế này làm sao có sức mà học ạ".

Tôi bảo nếu không thích, cháu có thể tự làm thêm món. Nghe vậy cháu ngúng nguẩy dỗi bỏ vào phòng. Chồng tôi sau đó đặt đồ ăn giao đến, còn nhắc tôi đừng chấp trẻ con. Nhiều lần nín nhịn dồn lại khiến tôi cảm thấy sắp vượt quá mức chịu đựng. Nhưng mỗi lần định góp ý với chị chồng, tôi lại nghĩ đến khoản vay mà nuốt xuống.

Đúng 1 năm, chúng tôi chuyển trả đủ 300 triệu đồng. Tôi nhẹ nhõm, bắt đầu tính chuyện nhắc cháu chuyển ra ngoài ở, phòng trống dùng để kê lại bàn làm việc và làm không gian riêng cho con.

Thế nhưng chưa kịp nhắc, chị chồng đã gọi lên, xin cho cháu ở thêm 1 năm vì chưa quen sống bên ngoài. Chồng tôi vội vàng từ chối với lí do sinh hoạt bất tiện. Chẳng ngờ, chị nói thẳng: "Cô chú đừng nghĩ giờ trả hết tiền là xong nợ. Tiền hết nhưng tình nghĩa đâu tính sòng phẳng thế được".

Tôi sững người khi nghe câu đó. Chúng tôi không hề phủ nhận sự giúp đỡ của chị. Trong suốt hơn 1 năm, chúng tôi nuôi cháu ăn, không lấy tiền điện nước, nhường cả phòng. Tôi vừa đi làm, chăm con, vừa lo thêm một người mà góp ý cũng phải dè chừng. Những điều đó có được tính là tình nghĩa không?

Tôi nói sẽ cùng cháu tìm phòng, phụ tiền đặt cọc nhưng cuối tháng cháu phải chuyển. Chồng tôi lại nổi giận, bảo tôi đang làm anh mất mặt với chị. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau to. Suốt nhiều ngày chỉ cần nhắc đến việc của cháu gái là cả hai đều bất đồng quan điểm.

Đến giờ, tôi thật chẳng biết phải làm sao. Tôi biết ơn chị chồng nhưng chỉ muốn được sống thoải mái trong chính căn nhà của mình, điều đó có gì là sai? Nếu chồng tôi cứ cố chấp, không đứng về phe của vợ, không biết tôi còn có thể chung sống lâu dài với anh được bao lâu nữa.