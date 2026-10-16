Nghịch hành kép tại Bọ Cạp: Khi chuyện cũ và những cảm xúc chưa lành trở lại

Vũ điệu đi lùi của hai hành tinh lớn

Trong bản đồ sao chiêm tinh, Sao Kim (Venus) đại diện cho tình yêu, giá trị cá nhân và tiền bạc, trong khi Sao Thủy (Mercury) lại cai quản tư duy, giao tiếp, hợp đồng và công nghệ. Thông thường, hiện tượng nghịch hành của một trong hai hành tinh này đã đủ để tạo ra sự xáo trộn nhất định. Tuy nhiên, việc cả hai cùng "bật chế độ đi lùi" trong cùng một khoảng thời gian lại là hiện tượng khá hiếm gặp và mang đến sự tác động nhất định.

Sự kiện bắt đầu khi Sao Kim bắt đầu nghịch hành từ ngày 3/10 tại cung Bọ Cạp. Đến cuối tháng, vào ngày 24/10, Sao Thủy tiếp tục nối gót đi lùi. Sự trùng lặp này đẩy bầu không khí chung vào trạng thái trầm lắng, nhắc nhở mọi người nên đi chậm lại thay vì cố lao về phía trước.

Năng lượng Bọ Cạp: Đào sâu và đối mặt với sự thật

Bọ Cạp là chòm sao của sự bí ẩn, cảm xúc sâu sắc và tính chiếm hữu. Khi mùa nghịch hành kép diễn ra tại đây, vũ trụ như muốn nhắn nhủ chúng ta không nên duy trì những mối quan hệ hay thỏa thuận hời hợt, mập mờ.

Về mặt tình cảm, sự đi lùi của Sao Kim tại Bọ Cạp khiến những tổn thương cũ, sự hoài nghi hoặc những khúc mắc chưa giải quyết triệt để có nguy cơ bùng phát trở lại. Đây cũng là giai đoạn những mối quan hệ cũ có thể một lần nữa xuất hiện. Thay vì xem đó là dấu hiệu để quay lại, bạn có thể coi đây là dịp nhìn lại những điều còn dang dở, học cách buông bỏ hoặc xác định rõ hơn ranh giới cá nhân.

Về mặt giao tiếp và tài chính, khi Sao Thủy nhập cuộc nghịch hành, những tin nhắn bị hiểu lầm, hợp đồng bị trì hoãn hay sự cố công nghệ có thể xảy ra thường xuyên hơn. Các khoản chi tiêu ngẫu hứng hay đầu tư rủi ro trong giai đoạn này cũng dễ dẫn đến thất thoát không đáng có.

Bài học và cách đi qua mùa nghịch hành

Dù tạo ra nhiều xáo trộn, mùa nghịch hành kép không phải là một "lời nguyền", mà là khoảng thời gian vũ trụ thiết lập để chúng ta rà soát lại cuộc sống. Để đi qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng, bạn nên lưu ý:

Chậm lại trong giao tiếp: Lắng nghe nhiều hơn, kiểm tra kỹ lưỡng tin nhắn hay hợp đồng trước khi gửi để tránh hiểu lầm.

Thận trọng tài chính: Hạn chế thực hiện các giao dịch lớn hoặc mua sắm xa xỉ cho đến khi hai hành tinh thuận hành trở lại vào giữa tháng 11.

Định vị lại cảm xúc: Tự hỏi bản thân xem những mối quan hệ hiện tại có thực sự mang lại cảm giác an toàn và chân thành hay không.

Bằng cách chấp nhận sự trì hoãn và chủ động soi chiếu bản thân, bạn sẽ biến khoảng thời gian thử thách này thành bước đệm vững chắc cho chu kỳ mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo