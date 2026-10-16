Kim Anh chủ động giám sát, phòng ngừa dịch cúm A trong mùa cao điểm

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh

Tháng 9 và tháng 10 hằng năm là thời điểm thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng. Trong đó, cúm A có khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người như trường học, gia đình và khu dân cư.

Trước tình hình này, Trạm Y tế xã Kim Anh đã triển khai kế hoạch theo dõi, giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm A, kịp thời tư vấn, điều trị và hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế xã Kim Anh cho biết, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút cúm gây ra. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là những nhóm có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn khi mắc bệnh.

“Qua theo dõi, rà soát gần đây, địa bàn xã đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc cúm A. Những trường hợp bệnh nhân này được điều trị kịp thời, chưa ghi nhận biến chứng, và cũng không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh”, Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế xã Kim Anh khẳng định.

Tổ chức khám chữa bệnh cho người cao tuổi trên địa bàn xã Kim Anh. Ảnh: Lương Giang

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, trong thời điểm vi rút cúm có nguy cơ hoạt động mạnh, ngành y tế địa phương tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh, hướng dẫn điều trị và phổ biến kiến thức phòng tránh lây nhiễm. Công tác theo dõi được chú trọng đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ cao.

Việc phát hiện sớm ca bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa và theo dõi sức khỏe thường xuyên được xác định là những giải pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ lây lan, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn An, người dân xã Kim Anh cho biết bản thân thường xuyên quan tâm đến việc tiêm phòng cúm và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị khi cần thiết.

Theo ông An, thời điểm giao mùa thu sang đông, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi có sức đề kháng suy giảm. Vì vậy, việc chủ động khám bệnh, theo dõi phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ động phòng dịch bệnh trong trường học

Bên cạnh giám sát tại cộng đồng, trường học là địa bàn được chú trọng trong công tác phòng, chống cúm A do có số lượng học sinh đông, thường xuyên tiếp xúc gần và sinh hoạt tập thể.

Bà Dương Thị Quý, nhân viên y tế Trường Tiểu học và THCS Tân Dân, xã Kim Anh cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 2.800 học sinh đang theo học. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe được triển khai nhằm giúp học sinh hình thành thói quen tự bảo vệ bản thân.

Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh phổ thông tại xã Kim Anh. Ảnh: Lương Giang

Theo bà Quý, môi trường học đường đông người tập trung có nguy cơ tạo điều kiện cho vi rút cúm lây lan qua đường hô hấp nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Do đó, việc theo dõi sức khỏe học sinh, phối hợp giữa nhà trường và gia đình có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Nhà trường duy trì trao đổi với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, phối hợp xử lý khi phát hiện vấn đề phát sinh. Bên cạnh phòng, chống dịch bệnh, công tác tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích cũng được triển khai thực hiện.

Trong năm học 2025-2026 và thời gian từ đầu năm học 2026-2027 đến hiện nay, trường chưa ghi nhận vụ tai nạn thương tích nào liên quan đến học sinh, đồng thời không để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trong trường học.

Đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, nâng cao hiệu quả phòng bệnh

Thống kê của Trạm Y tế xã Kim Anh cho biết, từ đầu 2026 đến nay tổng số người thuộc diện khám sức khỏe trên địa bàn gồm 1.466 trẻ dưới 6 tuổi chưa đi học, 2.183 trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, 9.630 học sinh và 25.864 người từ 18 tuổi trở lên.

Đối với nhóm trẻ dưới 6 tuổi chưa đi học, đã có 1.379/1.466 trẻ được khám, đạt 94,1%. Trong nhóm trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông, số liệu tổng hợp ghi nhận 11.737/11.813 trường hợp được khám, đạt 99,4%. Trong đó, có 2.107/2.183 trẻ mầm non được khám và 9.630 học sinh phổ thông đã hoàn thành khám sức khỏe.

Theo dõi giám sát phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cho học sinh. Ảnh Lương Giang

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, trong tổng số 5.611 người đăng ký khám tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, giai đoạn từ ngày 5 đến 9-10-2026 có 689 người hoàn thành khám. Tính đến hết ngày 12-10-2026, toàn xã có 1.054 người trưởng thành được khám sức khỏe định kỳ, đạt 4,1% tổng số đối tượng thuộc diện khám.

Thông qua việc kết hợp giám sát dịch bệnh, tuyên truyền phòng ngừa và mở rộng hoạt động khám sức khỏe định kỳ, xã Kim Anh hướng tới nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm cúm A, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương trong thời điểm giao mùa.