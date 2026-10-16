Loại hạt được ví như 'nữ hoàng' cho sức khỏe phụ nữ

Sức mạnh "vàng" của lignan trong hạt lanh

Theo Sức khỏe & Đời sống, hàm lượng lignan trong hạt lanh cao gấp hàng trăm lần so với nhiều loại thực phẩm thực vật khác. Chính điều này đã mang lại cho hạt lanh những lợi ích sức khỏe vượt trội, đặc biệt đối với phụ nữ

Hạt lanh nhỏ, màu nâu, hoặc vàng, là những nguồn giàu nhất của axit béo omega-3 thực vật, gọi là alpha-linolenic acid (ALA). Ngoài ra, hạt lanh có chứa một số lượng tốt của vitamin B6, sắt, kali, đồng và kẽm.

Lợi ích hạt lanh có thể giúp bạn cải thiện tiêu hóa, cung cấp cho bạn làn da mịn màng, giảm cholesterol, giảm cảm giác thèm ăn đường, cân bằng hormone, chống ung thư và giảm cân ...

Lợi ích sức khỏe của hạt lanh

Cải thiện làn da: Estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và độ đàn hồi của da. Việc bổ sung phytoestrogen từ hạt lanh có thể giúp da trở nên mịn màng, tươi trẻ và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Giảm cân: Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy, hạt lanh và quả óc chó có thể cải thiện bệnh béo phì và hỗ trợ giảm cân. Thêm một vài muỗng cà phê hạt lanh nghiền vào súp, sa-lát, hoặc sinh tố như là một phần của kế hoạch giảm cân của bạn.

Tăng cường sức khỏe xương khớp: Phytoestrogen trong hạt lanh có thể giúp tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, một vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh.

Cân bằng nội tiết tố: Phytoestrogen trong hạt lanh có thể giúp bổ sung lượng estrogen thiếu hụt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, từ đó giảm bớt các triệu chứng khó chịu như bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng. Đồng thời, nó cũng có thể giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ trẻ.

Hỗ trợ tiêu hóa: Hạt lanh là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Lignan trong hạt lanh có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), giúp bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tốt cho phụ nữ mãn kinh: Các lignan trong hạt lanh đã được chứng minh là có lợi ích cho phụ nữ mãn kinh. Nó có thể được sử dụng như là một thay thế cho liệu pháp thay thế hormone vì lignans có tính chất của estrogen. Các tính chất này cũng có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương. Nó thậm chí có thể giúp kinh nguyệt phụ nữ duy trì chu kỳ đều đặn.

Sử dụng hạt lanh cần lưu ý gì?

Mặc dù hạt lanh có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng khi sử dụng bạn vẫn cần lưu ý:

Bên ngoài hạt lanh có lớp vỏ cứng nên nếu sử dụng nguyên hạt sẽ gây khó khăn cho hoạt động tiêu hóa. Do vậy, nên xay nhỏ hạt lanh trước khi dùng hoặc chọn mua hạt lanh đã được xay sẵn.

Dầu trong hạt lanh rất nhạy cảm với ánh sáng nên khi bảo quản cần đựng hạt lanh trong lọ sẫm màu, đậy kín nắp để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh.

Không nên dùng hạt lanh sống hoặc chưa được làm chín kỹ.

Chất xơ trong hạt lanh có lợi cho hệ tiêu hóa nhưng nếu tăng lượng tiêu thụ hạt lanh quá mức có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu.

Một số đối tượng không nên sử dụng hạt lanh: Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người bị rối loạn đông máu, bệnh nhân ung thư vú, người dị ứng với hạt lanh,...