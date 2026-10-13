Đồng hành với nông dân đổi mới và phát triển

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm (thứ 3, bên trái sang) tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC QUỐC

* Thưa bà, công tác hội và phong trào nông dân thời gian qua đạt được những kết quả nổi bật nào?

Các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát cơ sở và đồng hành với hội viên. Công tác chuyển đổi số đang được thực hiện trong toàn hệ thống, đồng thời hội đã đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Hội Nông dân thành phố phục vụ quản lý, tra cứu thông tin.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được hội tổ chức, nổi bật là chương trình tri ân cán bộ hội của 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ) công tác từ năm 1997 đến nay; tổ chức Hội chợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp lần thứ VI vào tháng 7/2026 với doanh thu ước đạt gần 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với hội viên năm 2026, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất.

Các cấp hội đã vận động hơn 45.000 suất quà, hỗ trợ 510 sinh kế, sửa chữa và xây mới 58 nhà, tổng kinh phí 47 tỷ đồng; triển khai mô hình “Con nuôi của Hội” đỡ đầu 150 học sinh khó khăn, tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng… Qua nhiều hoạt động ý nghĩa đã góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội.

* Hội đã triển khai những nội dung gì giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đặc biệt là nông dân ở khu vực miền núi?

Hội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đồng hành với nông dân, nổi bật là nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hơn 3.200 hội viên vay phát triển kinh tế.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân đã cung ứng hơn 3.200 tấn phân bón và 5,2 tấn lúa giống theo phương thức trả chậm cho nông dân. Ngoài ra, hội tổ chức 11 lớp đào tạo nghề cho 385 học viên nông thôn và ký kết với đối tác nhằm hỗ trợ, đào tạo đưa lao động đi làm việc trong và ngoài nước.

Hội Nông dân thành phố triển khai mô hình “Con nuôi của hội” đỡ đầu 150 học sinh khó khăn, tổng kinh phí trên 550 triệu đồng. TRONG ẢNH: Chi bộ Ban công tác Nông dân nhận đỡ đầu em Đặng Bùi Khánh Huyền (xã Thạnh Bình). Ảnh: NGỌC QUỐC

Với khu vực miền núi, hội đã ưu tiên lồng ghép, bổ sung nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai dự án nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản, tổng kinh phí 4 tỷ đồng tại 3 xã: Trà Liên, Thạnh Bình, Phước Năng.

Hội cũng định hướng cho hội viên tập trung phát triển cây dược liệu như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm; trồng rừng gỗ lớn và chăn nuôi. Với cách làm này, chúng tôi mong muốn khoảng cách giữa nông dân miền núi và đồng bằng từng bước được thu hẹp, giúp người dân tự tin phát triển kinh tế thay vì phụ thuộc vào hỗ trợ.

* Hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” mang lại như thế nào, thưa bà?

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào cốt lõi của hội. Năm 2026, toàn thành phố có 115 nghìn hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là có nhiều hộ đạt danh hiệu, mà quan trọng hơn là từ những hộ sản xuất giỏi sẽ hình thành những mô hình dẫn dắt, liên kết và lan tỏa trong cộng đồng. Hội cũng thành lập các câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để các hộ liên kết, giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, hội đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sản xuất theo điều kiện mình có sang thị trường cần. Nghĩa là nông dân không chỉ quan tâm đến sản lượng mà còn quan tâm đến chất lượng, thương hiệu, thị trường, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng.

* Bà có thể cho biết, thời gian đến hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của nông dân?

Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bám sát Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Hội Nông dân thành phố, tăng cường hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tế của nông dân. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, nhân rộng những mô hình hoạt động thực chất, gắn với quyền lợi của hội viên.

Tập trung phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn ủy thác qua kênh của hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và đẩy mạnh tư vấn đưa lao động đi làm việc trong và ngoài nước. Hội sẽ ưu tiên hướng đến khu vực vùng núi, hỗ trợ các mô hình trồng cây dược liệu, chăn nuôi, giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Chúng tôi quyết tâm phát huy vai trò, trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc, đồng hành với nông dân xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thành phố văn minh.

* Xin cảm ơn bà!