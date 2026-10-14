Chủ động, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh.

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường.

Dự buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh...

Các đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, các xã, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực, như: tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 34.580,8 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch đạt 1.525.639 lượt; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.363 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.029 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn các xã, phường đạt 584,3 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán; có 25/38 địa phương vượt dự toán. 38/38 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 97,3%. 9.645 lao động được giải quyết việc làm, đạt 96,5% kế hoạch năm...

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến: phát triển đàn vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tăng thu ngân sách…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là tăng trưởng 2 con số, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trong đó, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các xã, phường rà soát từng chỉ tiêu, xác định khối lượng còn phải thực hiện, khả năng hoàn thành trong quý IV và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Tăng cường hướng dẫn, phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng được giao; tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; rà soát quy hoạch, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Đối với các xã có trường phổ thông nội trú liên cấp: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức vận hành các trường bảo đảm hiệu quả, duy trì tốt nền nếp dạy và học; bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh, nhất là chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công 6 trường khởi công năm 2026.

Các xã có dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) đi qua: tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động rà soát, đề xuất phương án tái định cư; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các nhiệm vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án…