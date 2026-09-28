Điều trị ung thư tuyến giáp cần cá thể hóa

Nội dung 1. Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp 1.1. Phẫu thuật 1.2. Iod phóng xạ được dùng trong trường hợp nào? 1.3. Xạ trị 1.4. Điều trị thuốc 2. Điều trị ung thư tuyến giáp cần được cá thể hóa

Tùy loại ung thư, giai đoạn bệnh, nguy cơ tái phát, tình trạng sức khỏe và đặc điểm khối u, bác sĩ sẽ lựa chọn hoặc phối hợp các phương pháp điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Ung thư tuyến giáp thường được chia thành các nhóm chính gồm ung thư thể nhú, thể nang, thể tủy và thể không biệt hóa. Trong đó, thể nhú và thể nang được xếp vào nhóm ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và chiếm phần lớn trường hợp. Mỗi thể bệnh có cách điều trị khác nhau, vì vậy người bệnh cần được đánh giá đầy đủ trước khi lựa chọn phương pháp.

1. Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp

1.1. Phẫu thuật

Phẫu thuật thường là phương pháp điều trị chính đối với ung thư tuyến giáp khu trú hoặc còn khả năng phẫu thuật. Tùy đặc điểm khối u, bác sĩ có thể chỉ định cắt một thùy tuyến giáp hoặc cắt toàn bộ tuyến giáp. Việc lựa chọn phạm vi phẫu thuật phụ thuộc vào kích thước, vị trí, đặc điểm nguy cơ của khối u và tình trạng lan rộng ra ngoài tuyến giáp hoặc đến hạch cổ.

Không phải tất cả người bệnh đều cần cắt toàn bộ tuyến giáp. Với một số ung thư thể biệt hóa nguy cơ thấp, khu trú ở một thùy, phẫu thuật cắt thùy có thể là lựa chọn phù hợp. Một số ung thư tuyến giáp rất nhỏ, nguy cơ thấp còn có thể được cân nhắc theo dõi chủ động trong những trường hợp được lựa chọn kỹ.

Trong trường hợp ung thư đã lan đến hạch cổ, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật lấy hạch theo phạm vi cần thiết.

Ung thư tuyến giáp có nhiều thể bệnh với đặc điểm và mức độ tiến triển khác nhau. Ảnh AI

Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi định kỳ. Nếu đã cắt toàn bộ tuyến giáp, người bệnh thường phải sử dụng hormone tuyến giáp thay thế lâu dài. Liều thuốc sẽ được bác sĩ điều chỉnh dựa trên tình trạng bệnh và kết quả xét nghiệm.

1.2. Iod phóng xạ được dùng trong trường hợp nào?

Iod phóng xạ (I-131) là phương pháp điều trị quan trọng đối với một số người bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, đặc biệt ung thư thể nhú và thể nang còn khả năng bắt iod.

Sau khi uống, iod phóng xạ được các tế bào tuyến giáp hấp thu. Nhờ đó, phương pháp này có thể giúp tiêu diệt mô tuyến giáp còn sót lại sau phẫu thuật hoặc điều trị một số trường hợp ung thư đã lan đến những vị trí khác trong cơ thể nhưng vẫn còn khả năng bắt iod.

Tuy nhiên, không phải người bệnh ung thư tuyến giáp nào cũng cần điều trị iod phóng xạ. Quyết định sử dụng dựa trên nguy cơ tái phát, đặc điểm mô bệnh học, giai đoạn và khả năng bắt iod của tế bào ung thư.

Đặc biệt, iod phóng xạ không phải phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp thể tủy và thể không biệt hóa.

1.3. Xạ trị

Xạ trị ngoài sử dụng tia bức xạ năng lượng cao từ máy bên ngoài cơ thể để tiêu diệt hoặc kiểm soát tế bào ung thư. Phương pháp này có thể được cân nhắc trong một số trường hợp ung thư tiến triển tại chỗ, không thể phẫu thuật triệt để, bệnh tái phát hoặc cần kiểm soát triệu chứng.

Ở ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa, xạ trị thường được xem xét trong chiến lược điều trị phối hợp cùng phẫu thuật và điều trị toàn thân tùy từng trường hợp. Đây là thể bệnh hiếm nhưng tiến triển nhanh, vì vậy cần được điều trị tại cơ sở có đội ngũ đa chuyên khoa.

1.4. Điều trị thuốc

Điều trị toàn thân ngày càng giữ vai trò quan trọng ở những người bệnh ung thư tuyến giáp tiến triển, tái phát hoặc không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường.

Với ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tiến triển nhưng không còn đáp ứng hoặc không còn phù hợp với iod phóng xạ, bác sĩ có thể cân nhắc các thuốc điều trị đích, trong đó có nhóm thuốc ức chế tyrosine kinase. Việc lựa chọn thuốc có thể dựa trên đặc điểm phân tử của khối u và tình trạng bệnh.

Ở ung thư tuyến giáp thể tủy tiến triển hoặc di căn, một số thuốc điều trị đích cũng có thể được sử dụng tùy đặc điểm bệnh và đột biến gene.

Với ung thư thể không biệt hóa, điều trị có thể bao gồm phối hợp phẫu thuật, xạ trị và thuốc điều trị toàn thân. Một số trường hợp có đột biến gene phù hợp có thể được điều trị bằng thuốc nhắm trúng đích.

2. Điều trị ung thư tuyến giáp cần được cá thể hóa

Không có một phác đồ chung cho tất cả người bệnh ung thư tuyến giáp. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ sẽ đánh giá loại mô bệnh học, kích thước và vị trí khối u, mức độ lan rộng, tình trạng hạch và di căn, nguy cơ tái phát cũng như sức khỏe tổng thể của người bệnh để xây dựng kế hoạch điều trị.

Các hướng dẫn điều trị hiện nay cũng nhấn mạnh việc đánh giá nguy cơ và đặc điểm riêng của từng trường hợp trước khi quyết định phương pháp điều trị.

Người bệnh không nên tự lựa chọn hoặc trì hoãn phương pháp điều trị dựa trên thông tin truyền miệng. Việc điều trị cần được thực hiện tại cơ sở chuyên khoa, với sự phối hợp giữa bác sĩ ngoại khoa, nội tiết, ung bướu, xạ trị và y học hạt nhân khi cần thiết. Theo dõi định kỳ sau điều trị cũng rất quan trọng nhằm phát hiện sớm bệnh tái phát hoặc tiến triển và có hướng xử trí phù hợp.