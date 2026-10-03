Nước luộc thịt nổi nhiều bọt có phải hóa chất? Bác sĩ giải thích điều nhiều người hiểu lầm

Nồi nước luộc thịt nổi nhiều bọt khiến không ít người lo ngại đây là chất bẩn, hóa chất hoặc “độc tố” từ thịt. Tuy nhiên, theo chuyên gia, hiện tượng này không đồng nghĩa thịt không an toàn.

Trong quá trình luộc thịt, nhiều người có thói quen thấy nước nổi bọt là lập tức hớt bỏ, thậm chí chần thịt rồi đổ toàn bộ nước luộc đầu vì cho rằng đã loại được “chất độc” ra khỏi thực phẩm. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết bọt xuất hiện trên mặt nước luộc thịt không đồng nghĩa với việc trong thịt có hóa chất hay độc tố.

Thịt luộc vốn là món ăn ngon, bổ dưỡng và tiện lợi cho các chị em khi không có nhiều thời gian vào bếp. (Ảnh minh hoạ)

Vì sao nước luộc thịt lại nổi bọt?

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, khi thịt được đun nóng, protein cùng một số chất hòa tan từ thịt có thể đông tụ và tạo thành lớp bọt nổi trên bề mặt nước. Do đó, việc nước luộc thịt xuất hiện nhiều hay ít bọt không thể được dùng để kết luận thịt có chứa hóa chất hoặc không an toàn.

Nếu thịt tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách, nước luộc hoàn toàn có thể được sử dụng để nấu canh hoặc chế biến món ăn khác.

Người nội trợ có thể hớt lớp bọt trong quá trình luộc nếu muốn nước trong hơn, món ăn có hình thức đẹp và vị dễ ăn hơn. Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn thấy bọt rồi mặc định đó là “chất bẩn” hay “độc tố”.

Có bắt buộc phải chần thịt rồi đổ nước luộc đầu?

Theo BS Bình, không nhất thiết phải chần thịt rồi đổ nước luộc đầu. Chần thịt trước khi chế biến có thể giúp loại bỏ một phần cặn và làm nước dùng trong hơn. Tuy nhiên, thao tác này không thể biến một miếng thịt không an toàn thành thực phẩm an toàn. Đây là điểm người nội trợ cần đặc biệt lưu ý.

Nếu thịt có mùi bất thường, có dấu hiệu ôi hỏng hoặc đã được bảo quản không đúng cách, việc chần thịt rồi đổ nước đầu không giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp này, không nên cố tận dụng phần thịt hay chỉ bỏ nước luộc.

Nói cách khác, an toàn thực phẩm phụ thuộc trước hết vào chất lượng nguyên liệu và cách bảo quản, chế biến, chứ không phải việc có chần thịt hay không.

Nước luộc thịt có chất dinh dưỡng không?

Trong quá trình luộc thịt, nhiều người muốn giữ lại phần nước luộc thịt để chế biến thêm thành những món canh rau bổ dưỡng, bổ sung chất xơ. (Ảnh minh hoạ)

BS Bình cho biết, nước luộc thịt không phải là phần “nước bỏ đi” về mặt dinh dưỡng. Trong quá trình nấu, một phần protein và các chất hòa tan từ thịt có thể đi vào nước. Tuy nhiên, phần lớn protein vẫn nằm trong miếng thịt sau khi luộc.

Vì vậy, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, không nên chỉ uống nước canh rồi bỏ phần thịt với suy nghĩ rằng cơ thể đã nhận đủ chất dinh dưỡng. Một chế độ ăn cân đối cần tận dụng cả phần thịt phù hợp với nhu cầu và phần nước dùng, thay vì coi nước luộc là nguồn dinh dưỡng thay thế hoàn toàn cho thịt.

Người bị gout có nên ăn nước luộc thịt?

Với người bị gout hoặc đang cần kiểm soát acid uric, nước dùng từ thịt là vấn đề cần lưu ý nhưng không đồng nghĩa phải kiêng tuyệt đối.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một phần purine trong thịt có thể hòa tan vào nước trong quá trình nấu. Vì vậy, người cần kiểm soát acid uric nên hạn chế sử dụng các loại nước dùng thịt quá đậm đặc.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát acid uric không chỉ phụ thuộc vào một bát canh. Người bệnh cần chú ý tổng lượng thịt trong khẩu phần, rượu bia và toàn bộ chế độ ăn uống. Do đó, không nên hiểu thành cứ bị gout là tuyệt đối không được uống một chút nước canh. Điều quan trọng là lượng sử dụng và chế độ ăn tổng thể.

Luộc thịt nhiều mỡ, có nên hớt lớp mỡ trên mặt nước?

Với những phần thịt có nhiều mỡ, sau khi luộc, một lượng chất béo có thể nổi lên trên bề mặt nước. Người nội trợ có thể hớt bớt lớp mỡ này nếu muốn giảm lượng chất béo trong món ăn.

Đây có thể là lựa chọn phù hợp với những người đang cần kiểm soát lượng chất béo hoặc lipid máu.

Tương tự, cần chú ý đến lượng muối và gia vị khi sử dụng nước luộc để nấu canh. Một nồi nước luộc thịt vốn không có vấn đề gì về mặt an toàn không nên trở thành món ăn nhiều natri chỉ vì được nêm quá nhiều muối, nước mắm hoặc các loại gia vị.

Khi nào không nên giữ lại nước luộc thịt?

Điều quan trọng nhất vẫn là đánh giá chất lượng thịt trước khi chế biến. Nếu thịt có dấu hiệu ôi hỏng, mùi bất thường, không rõ nguồn gốc hoặc đã được bảo quản không đúng cách, không nên tận dụng nước luộc.

Đặc biệt, không nên cho rằng việc chần thịt, đun sôi lâu hoặc đổ nước luộc đầu có thể “cứu” một nguyên liệu đã không còn bảo đảm an toàn.

Theo chuyên gia, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng điều kiện và chế biến phù hợp. Khi đó, hiện tượng nước nổi bọt trong lúc luộc không phải là lý do để mặc định thịt có hóa chất hay “độc tố”.

Bọt nổi trên nước luộc thịt có thể là hiện tượng tự nhiên trong quá trình gia nhiệt. Điều cần quan tâm hơn là chất lượng thịt, nguồn gốc, điều kiện bảo quản, cách chế biến và khẩu phần phù hợp với từng người.