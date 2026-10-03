Người đàn ông 33 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu rất nhiều người chủ quan

Phát hiện ung thư tinh hoàn sau 1 tháng điều trị viêm

Một tháng trước, anh Đông đến cơ sở y tế địa phương khám và được chẩn đoán viêm tinh hoàn – mào tinh và thừng tinh phải. Lúc này, tinh hoàn phải có thể tích khoảng 43 ml, trong khi thể tích tinh hoàn ở nam giới trưởng thành thường dao động khoảng 12-30 ml. Bên trong tinh hoàn rải rác một số nang nên người bệnh được điều trị nội khoa.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, tình trạng sưng không cải thiện, tinh hoàn tiếp tục to lên nên anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám chuyên sâu.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết kết quả siêu âm ghi nhận một khối ở tinh hoàn phải, kích thước tăng rất nhanh. Thể tích tinh hoàn lúc này ước tính khoảng 93,7 ml, tăng hơn gấp đôi so với một tháng trước.

Kết hợp với kết quả xét nghiệm cho thấy một số nội tiết tố liên quan đến khối u tinh hoàn tăng cao, người bệnh được chỉ định chụp MRI chuyên sâu. Hình ảnh cho thấy cấu trúc bên trong tinh hoàn phải phức tạp, không đồng nhất, nghi ngờ khối u ác tính.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tinh hoàn phải nhằm loại bỏ tổn thương nghi ngờ ác tính.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt tinh hoàn và đặt tinh hoàn nhân tạo cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Cắt tinh hoàn, đặt tinh hoàn nhân tạo trong cùng cuộc mổ

Êkíp phẫu thuật tiếp cận tinh hoàn qua đường bẹn phải, bộc lộ thừng tinh, kiểm soát bó mạch tinh và ống dẫn tinh, sau đó đưa toàn bộ tinh hoàn phải ra ngoài.

Trong cùng cuộc mổ, êkíp đặt tinh hoàn nhân tạo bằng silicon nhằm tái tạo hình thể vùng bìu sau khi mất một bên tinh hoàn. Cuối cùng, bác sĩ kiểm tra cầm máu, khâu phục hồi các lớp mô và đóng vết mổ bằng chỉ tự tiêu.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Anh Đông hồi phục tốt và được xuất viện sau ba ngày.

Một tuần sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là ung thư tinh hoàn giai đoạn sớm. Theo bác sĩ, phẫu thuật đã giúp điều trị triệt căn ung thư, người bệnh cần tái khám định kỳ theo lịch hẹn để theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Người trẻ mắc ung thư tinh hoàn cần lưu ý khả năng sinh sản

Theo bác sĩ Thiện, với người bệnh còn trẻ, điều trị ung thư tinh hoàn không chỉ nhằm loại bỏ tổn thương ác tính mà còn cần lưu ý đến chức năng nội tiết, sinh lý và khả năng sinh sản sau điều trị.

"Nếu tinh hoàn còn lại khỏe mạnh, nam giới sau cắt một bên tinh hoàn thường vẫn có thể duy trì sản xuất testosterone và tinh trùng. Tuy nhiên, khả năng sinh sản còn phụ thuộc chức năng của tinh hoàn còn lại và các phương pháp điều trị tiếp theo", bác sĩ Thiện nói.

Anh Đông đã lập gia đình, có hai con và vẫn có nhu cầu sinh con trong tương lai. Do đó, bác sĩ khuyến cáo anh tái khám, kiểm tra chức năng sinh tinh định kỳ hoặc cân nhắc trữ đông tinh trùng sớm để bảo tồn khả năng sinh sản.

Sau phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo, người bệnh cần uống thuốc theo đơn, dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế tối đa đi lại hoặc đứng quá lâu để giảm áp lực lên vùng bìu. Đồng thời, cần giữ vết thương khô ráo, tránh để vết mổ tiếp xúc trực tiếp với nước cho đến khi lành hẳn.

Sưng tinh hoàn kéo dài, cần loại trừ ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn là bệnh ít gặp, chiếm khoảng 1% tổng số ung thư ở nam giới. Bệnh có thể biểu hiện bằng tình trạng tinh hoàn to bất thường, cảm giác nặng hoặc đau tức vùng bìu; một số trường hợp không gây đau rõ rệt.

Đáng lưu ý, những biểu hiện này có thể nhầm với viêm tinh hoàn hoặc các bệnh lành tính khác, khiến người bệnh chủ quan và chậm được chẩn đoán.

Theo bác sĩ Thiện, sưng đau tinh hoàn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nếu đã điều trị viêm nhưng triệu chứng không cải thiện, tinh hoàn tiếp tục to lên hoặc xuất hiện tình trạng đau nhiều, người bệnh cần tái khám để bác sĩ đánh giá lại, tìm nguyên nhân và loại trừ khả năng có khối u.

Nam giới trẻ không nên trì hoãn thăm khám vì tâm lý ngại ngùng hoặc lo sợ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Phát hiện sớm tổn thương tinh hoàn giúp bác sĩ đánh giá đầy đủ, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời có kế hoạch bảo tồn khả năng sinh sản và duy trì chức năng sinh lý cho người bệnh.