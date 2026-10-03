Điểm đến “chữa lành” lý tưởng

Khách du lịch tham quan Vườn Quốc gia Bến En.

Những năm gần đây, VQG Bến En ngày càng được đông đảo khách du lịch biết và tìm đến tham quan, trải nghiệm. Không ồn ào, náo nhiệt, VQG Bến En chinh phục du khách bằng vẻ đẹp của thiên nhiên và hệ sinh thái sinh học đa dạng, phong phú. Đến đây, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, như: Đi bộ xuyên rừng để khám phá cánh rừng nguyên sinh rộng lớn - nơi sinh sống của đa dạng các loài động, thực vật. Từ những cây lim, thông cổ thụ, đến các loài gỗ và dược liệu quý, cùng nhiều loài động vật quý hiếm, đó là gấu ngựa, vượn đen, phượng hoàng đất, gà tiền mặt vàng... Sau khi tham quan, tìm hiểu các loài động, thực vật du khách có thể cắm trại, tận hưởng bầu không khí trong lành và nhịp sống chậm giữa thiên nhiên xanh mát.

Không chỉ vậy, du khách còn được ngồi trên thuyền tham quan, khám phá hồ Sông Mực. Diện tích hồ lên đến 3.000ha, độ sâu trung bình khoảng 30m, nước trong hồ quanh năm trong vắt, tạo cảm giác mát mẻ và yên bình. Trong lòng hồ còn có 21 hòn đảo lớn nhỏ, được gọi bằng những cái tên hết sức hữu tình như: đảo Tình yêu, đảo Đôi, đảo Lúng Túng, đảo Bồng Lai, đảo Hy Vọng... Trong hành trình khám phá hồ Sông Mực, người lái thuyền sẽ đưa du khách khám phá các hòn đảo, ngắm cảnh thiên nhiên cũng như kể những câu chuyện huyền thoại và lịch sử của vùng đất này.

Bên cạnh đó, trong vùng đệm của VQG Bến En còn có nhiều điểm du lịch cộng đồng ở xã Xuân Thái, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Thái, Mường. Chính vì vậy, việc tham quan, khám phá các điểm du lịch cộng đồng cũng mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Chia sẻ về mô hình du lịch của gia đình, ông Lê Văn Niên (chủ cơ sở Lê Niên Glamping tại thôn Cây Nghia, xã Xuân Thái) cho biết: “Tận dụng không gian xanh mát vùng phụ cận VQG Bến En, tôi đã đầu tư hệ thống lều trại ven hồ Sông Mực để phát triển du lịch cộng đồng. Đến đây, du khách được tham gia nhiều hoạt động đa dạng như cắm trại, trekking, đi xuồng máy ngắm cảnh và thưởng thức đặc sản bản địa (gà đồi, lợn mán, rau rừng). Khi màn đêm buông xuống, không gian trải nghiệm càng thêm ấn tượng với ánh lửa trại, tiếng khèn, tiếng sáo cùng các hoạt động giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc đồng bào Thái, Mường. Nhờ kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa, từ khi hoạt động đến nay, cơ sở đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, đặc biệt là những người muốn tìm một chốn “chữa lành” bình yên, tránh xa nhịp sống ồn ào nơi phố thị”.

Tham gia chuyến du lịch trải nghiệm từ VQG Bến En nối dài đến các điểm du lịch cộng đồng ở xã Xuân Thái, chị Hồng Anh, du khách đến từ phường Hạc Thành, chia sẻ: "Với tôi, VQG Bến En luôn là điểm đến “chữa lành” lý tưởng, ở đây có không gian tràn ngập sắc xanh, mang lại cảm giác bình yên, giúp tôi lấy lại tinh thần, quên đi những mệt mỏi. Không chỉ vậy, khi kết nối từ VQG Bến En đến các điểm du lịch cộng đồng ở xã Xuân Thái, tôi lại được cùng bà con quây quần bên mâm cơm với các món ăn bản địa, trò chuyện, tìm hiểu về phong tục tập quán, giao lưu văn nghệ, đánh cồng chiêng, nhảy sạp... Các hoạt động đó đã mang đến những trải nghiệm thú vị, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách”.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng, Ban quản lý VQG Bến En, cho biết: Hiện nay, xu hướng du lịch “chữa lành”, hòa mình vào thiên nhiên, nơi có không gian xanh, thoáng đãng đang là xu hướng được đông đảo khách du lịch lựa chọn. Chính vì vậy, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách, chúng tôi đã và đang đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch, như: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng, du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch thể thao, với các hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Các hoạt động du lịch được quản lý chặt chẽ, triển khai có định hướng, bảo đảm không làm suy giảm diện tích rừng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái hay tác động tiêu cực tới môi trường sống tự nhiên. Địa phương cũng quan tâm tuyên truyền để du khách tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan. Từ đó, góp phần xây dựng một điểm đến xanh, thân thiện - nơi mà mọi du khách có thể đến để tham quan, trải nghiệm và “chữa lành”.