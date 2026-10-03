'Vì tình yêu Hà Nội' - một vòng quay mới lại bắt đầu

Chúng ta vừa cùng nhau đi qua Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - năm 2026 của Báo *Thể thao và Văn hóa*. Còn trước mắt là Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, một thời điểm cũng rất đặc biệt với Hà Nội.

Hơn 70 năm qua, ngày 10/10 luôn là cột mốc để Thủ đô nhìn lại quá khứ, cũng như nhìn lại chính mình trên chặng đường phát triển. Và mỗi năm, giữa những cột mốc thường niên ấy, lịch sử Hà Nội vẫn được viết tiếp trong đời sống hằng ngày, bằng công việc của những thế hệ nối tiếp nhau. Bởi xét cho cùng, ở bất cứ giai đoạn nào, vẻ đẹp và chiều sâu của Hà Nội cũng bắt đầu từ con người và tình cảm họ dành cho thành phố.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa - TTXVN (giữa) và chị Bùi Cẩm Vi, đại diện gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái (bìa phải) trao giấy chứng nhận đề cử tại lễ trao giải. Ảnh: Hoà Nguyễn

Nhìn lại lễ trao giải mang tên danh họa Bùi Xuân Phái vừa qua, chúng ta có thể thấy rõ sự tiếp nối ấy qua những câu chuyện khác nhau. Đơn cử, với họa sĩ Thành Chương, những bức tranh sơn mài khổ lớn về cầu Long Biên cho thấy một hình ảnh đã gắn bó hơn một thế kỷ với thành phố vẫn tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới. Còn với nhà thơ Bằng Việt - người được trao Giải thưởng Lớn năm nay - đó lại là sự gắn bó với Hà Nội kéo dài nhiều thập niên, qua những trang viết trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Có nghĩa, phía sau mấy chữ "tình yêu Hà Nội" là lao động, là tâm sức và sự gắn bó được bồi đắp qua thời gian. Với những chủ nhân của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội trong 19 năm qua cũng vậy: Trước ngày được gọi tên và vinh danh luôn là quãng thời gian dài họ kiên nhẫn làm việc, theo đuổi điều mình quan tâm và dành tình cảm cho Hà Nội. Đó chính là những "ngày bình thường", không có lễ vinh danh hay những khoảnh khắc được chú ý, nhưng lại là nơi những tác phẩm, ý tưởng và việc làm dành cho thành phố từng bước được hình thành.

Một tác phẩm của hoạ sĩ Thành Chương được trưng bày tại lễ trao giải

Một năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn nếu đặt trong lịch sử hơn một thiên niên kỷ của Hà Nội. Nhưng lịch sử ấy cũng được làm nên từ những chu kỳ 365 ngày nối tiếp nhau. Tại đó, mỗi thế hệ tạo dựng thêm những giá trị mới, đồng thời gìn giữ và trao truyền những giá trị đã nhận từ người đi trước. Để rồi, năm này qua năm khác, sự tiếp nối ấy góp phần làm nên diện mạo và chiều sâu của một thành phố hơn nghìn năm tuổi.

Trong sự tiếp nối ấy, mỗi mùa Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lại ghi nhận những con người, tác phẩm, ý tưởng và việc làm nổi bật của một năm. Qua 19 mùa giải, có những người đã gắn bó với Hà Nội suốt nhiều thập niên, cũng có những gương mặt mới xuất hiện. Công việc khác nhau, thời gian gắn bó với thành phố cũng khác nhau, nhưng họ gặp nhau ở tình yêu dành cho Hà Nội và trách nhiệm mà mỗi người tự đặt ra cho mình.

Và nhìn rộng hơn, "tình yêu Hà Nội" - như tên gọi giải thưởng - cũng là câu chuyện có thể được mở rộng tới mỗi người đang sống cùng thành phố. Bởi thực tế, không phải ai cũng có thể sớm tạo ra một tác phẩm, thực hiện một công trình nghiên cứu hay có một việc làm đủ nổi bật để trở thành đề cử. Với phần đông chúng ta, tình cảm dành cho Hà Nội được thể hiện trong đời sống hằng ngày, từ cách ứng xử với những người xung quanh đến thái độ với không gian chung và nơi mình đang sống. Những đóng góp ấy có thể nhỏ bé, nhưng cũng góp phần làm nên những đổi thay của Hà Nội.

Như thế, khi Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 - năm 2026 khép lại, cũng là lúc một vòng quay mới bắt đầu. Những gì có thể được nhắc tới ở mùa giải năm sau - mùa giải thứ 20 gắn với tên danh họa Bùi Xuân Phái - có lẽ đang được hình thành từ chính những "ngày bình thường" như hôm nay. Hơn một nghìn năm của Hà Nội cũng được làm nên từ những ngày tháng nối tiếp như thế: mỗi thế hệ nhận lại thành phố từ những người đi trước, sống và làm việc, rồi trao lại cho những người đến sau một Hà Nội mang thêm dấu ấn và tình yêu của thời đại mình.