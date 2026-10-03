Rực rỡ 'Sắc màu năm châu' tại không gian phố đi bộ Hà Nội

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng đông đảo đại biểu, khán giả.

Các đại biểu tham dự tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, sự kiện là cơ hội để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu sâu rộng nét đẹp văn hóa đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến đến với bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Nhắc lại hàng loạt sự kiện nghệ thuật đặc sắc mà Hà Nội đã tổ chức thành công thời gian qua như Festival Thăng Long, ông Phạm Tuấn Long khẳng định, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tiếp tục là dịp quan trọng để thúc đẩy giao lưu, khơi nguồn tinh thần sáng tạo văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia.

Phần thả chim bồ câu tung bay mang thông điệp hòa bình và tự hào dân tộc.

Chương trình quy tụ 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, mang đến những sắc thái văn hóa vô cùng đa dạng, phong phú. Việc tổ chức linh hoạt, kết hợp khéo léo giữa sân khấu trung tâm và không gian mở của tuyến phố đi bộ đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Cách tiếp cận thực cảnh này tạo ra một không gian giao lưu cởi mở, sinh động, giúp công chúng dễ dàng hòa mình vào vẻ đẹp và bản sắc văn hóa đặc trưng của các quốc gia ngay giữa lòng thủ đô.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai:

Khối quốc kỳ các quốc gia rực rỡ mở màn cho Lễ diễu hành đường phố, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế sâu rộng tại sự kiện.

Các đại biểu đến từ Cộng hòa Áo mang tới vẻ đẹp duyên dáng, cổ điển trong những bộ trang phục truyền thống Dirndl đặc trưng.

Các nghệ sĩ đến từ Sri Lanka rạng rỡ trong trang phục truyền thống, thân thiện vẫy chào du khách và người dân Thủ đô.

Nét văn hóa độc đáo của Vương quốc Maroc được tái hiện sinh động qua những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy trên đường phố Hà Nội.

Tiết mục múa 'Con đĩ đánh bồng', điệu múa dân gian cổ truyền độc đáo của Câu lạc bộ múa trống bồng Triều Khúc mang đậm bản sắc của vùng đất Thăng Long, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu chính của sự kiện.

Các chàng trai được lựa chọn tham gia điệu múa này thường có ngoại hình khôi ngô, gương mặt sáng, tính cách hiền lành. Họ hóa trang mặt hoa, môi son, má hồng, mặc trang phục giả nữ, đeo trống trước ngực và biểu diễn những động tác uyển chuyển theo nhịp trống rộn ràng.

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long rạng rỡ xuống phố, mang theo những chú rối gỗ - biểu tượng nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam nhằm quảng bá di sản tới bạn bè quốc tế.

Rối nước là tinh hoa của nghệ thuật dân gian Việt Nam, là niềm tự hào của nền văn hóa dân tộc và là di sản quý giá cần được bảo tồn, phát huy trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Mỗi tiết mục đều mang đến những câu chuyện gần gũi về lao động, sinh hoạt và ước vọng của người Việt, giúp người xem hiểu hơn về bản sắc văn hóa truyền thống.

Tiếp đến là Đoàn Xiếc nghệ thuật Hà Nội, mang đến bầu không khí vô cùng náo nhiệt với trang phục rực rỡ cùng các màn trình diễn trượt patin, tung hứng điêu luyện, khuấy động không gian lễ hội đường phố.

Khối Cổ phục Ý Vân Hiên tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa trang phục Việt Nam qua các thời kỳ.

Các bạn trẻ tự hào mang trên mình những bộ cổ phục trang nhã, góp phần tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa dân tộc.

Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam duyên dáng trình diễn tà áo dài truyền thống tại không gian phố đi bộ.

Khối Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội rạng rỡ tham gia diễu hành.

Phụ nữ Thủ đô tươi tắn trong tà áo dài, tay cầm nón lá và cờ đỏ sao vàng lan tỏa tinh thần mến khách.

Lễ diễu hành đường phố thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân Thủ đô và du khách quốc tế.