Le Mans2 - 0LorientHiệp 2 — phút 73'

73'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Le Mans 2 - 0 Lorient.

73'Le Mans làm chủ thế trận

Bước sang phút 73, Le Mans vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi với lợi thế dẫn 2-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà cho thấy sự vượt trội rõ rệt trên mặt trận tấn công khi áp đảo về số cú dứt điểm 7 - 3, đặc biệt là tỷ lệ trúng đích lên tới 6 - 0, khiến đối thủ không có cơ hội tạo ra sức ép thực sự.

72'Le Mans làm mới hàng công khi dẫn 2-0

Phút 72, Le Mans quyết định thay người khi tung Antoine Rabillard vào sân thế chỗ cho Lucas Bretelle. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và áp đảo về thế trận dứt điểm trúng đích (6-0), đội chủ sân MMArena đang chủ động điều chỉnh nhân sự để duy trì nhịp độ an toàn tới cuối trận.

72'Le Mans thay người bảo toàn lợi thế

Phút 72, Le Mans quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alexandre Lauray được tung vào sân để trám chỗ cho Jean Vercruysse. Đang dẫn trước 2-0 trên sân MMArena, đội chủ nhà có thể muốn gia cố đội hình nhằm duy trì cách biệt an toàn trước Lorient.

65'Lorient tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 65, Lorient thực hiện sự thay đổi người khi Souleymane Faye được tung vào sân thế chỗ Gabin Bernardeau. Trong bối cảnh đang bị Le Mans dẫn trước 2-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách buộc phải làm mới hàng công để hy vọng xoay chuyển cục diện.

65'Lorient tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 65, Lorient quyết định làm mới hàng công khi rút Ibrahima Balde ra nghỉ để nhường chỗ cho Mamadou Kone. Đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận khi đang bị dẫn 2-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

61'Le Mans duy trì thế trận áp đảo

Bước qua phút 61, Le Mans tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu với 54% - 46% thời lượng cầm bóng trước Lorient. Đội chủ nhà tạo ra sự vượt trội rõ rệt trên mặt trận tấn công khi dẫn đối thủ về chỉ số dứt điểm 7 - 3, đặc biệt là thống kê trúng đích áp đảo 6 - 0, không cho Lorient có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành.

61'Arthur Avom nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 61, tiền vệ Arthur Avom bên phía Lorient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống vào bóng phạm lỗi. Đội khách đang trải qua thế trận vô cùng bế tắc khi bị Le Mans dẫn trước 2-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

59'Le Mans làm mới hàng công sau khi dẫn 2-0

Phút 59, Le Mans quyết định rút Habib Diallo ra nghỉ để nhường chỗ cho Dame Gueye. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và áp đảo về số pha dứt điểm trúng đích (6-0), đội chủ nhà chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhằm duy trì sức ép trên mặt trận tấn công.

58'Le Mans điều chỉnh nhân sự bên cánh

Phút 58, Le Mans quyết định đưa Lucas Calodat vào sân để thế chỗ Yasser Larouci. Đội chủ nhà lập tức làm mới đội hình nhằm duy trì sự chủ động ngay sau khi có được lợi thế dẫn 2-0.

57'Habib Diallo nhân đôi cách biệt cho Le Mans

Phút 57, đón đường kiến tạo từ Lucas Bretelle, Habib Diallo dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Le Mans. Bàn thắng củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà trên sân MMArena trước Lorient.

51'Habib Diallo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 51, tiền đạo Habib Diallo bên phía Le Mans phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 1-0 trên sân MMArena, đội chủ nhà bắt đầu phải chịu thêm sức ép khi trận đấu trở nên căng thẳng hơn sau giờ nghỉ.

49'Le Mans duy trì thế chủ động

Bước sang đầu hiệp hai, Le Mans tiếp tục làm chủ trận đấu với quyền kiểm soát bóng 54% - 46% cùng lợi thế dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về mặt cơ hội khi tung ra số pha dứt điểm 6 - 2 và đặc biệt vượt trội với trúng đích 5 - 0, khiến đối thủ chưa có nổi một cú sút trúng khung thành.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36'Le Mans duy trì sức ép áp đảo

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Le Mans tiếp tục kiểm soát tốt cục diện khi đang dẫn trước 1-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 54% - 46%. Đội chủ nhà tạo ra sự vượt trội rõ rệt trên mặt trận tấn công với số pha dứt điểm trúng đích 5 - 0, buộc thủ thành bên phía Lorient đã phải có tới 0 - 4 lần cứu thua để cứu nguy cho đội khách.

24'Le Mans sắc bén dù cầm bóng ít hơn

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Lorient nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 58%, nhưng Le Mans mới là bên tạo ra sự nguy hiểm vượt trội khi đang dẫn 1-0. Đội chủ nhà đã tung ra 4 pha dứt điểm và toàn bộ đều trúng đích (thống kê dứt điểm trúng đích 4-0), buộc thủ thành đối phương phải có 3 lần cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

19'Arsène Kouassi nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 19, Arsène Kouassi bên phía Lorient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Việc đang bị Le Mans dẫn trước 1-0 dường như khiến tâm lý các cầu thủ đội khách trở nên căng thẳng, khi đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của họ từ đầu trận.

17'Lorient sớm có sự điều chỉnh nhân sự

Phút 17, Lorient buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ từ rất sớm khi Théo Le Bris được tung vào sân để trám chỗ cho Panos Katseris. Việc điều chỉnh nhân sự diễn ra trong bối cảnh đội khách đang gặp muôn vàn khó khăn sau khi để đối thủ dẫn trước 1-0.

12'Le Mans tận dụng cơ hội hiệu quả

Dù Lorient kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 29% - 71%, Le Mans mới là đội tạo ra sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công với số pha dứt điểm trúng đích 3 - 0, buộc thủ môn đối phương đã phải có 0 - 2 lần cứu thua từ đầu trận.

11'Jean-Victor Makengo nhận thẻ vàng sớm

Phút 11, Jean-Victor Makengo bên phía Lorient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Trong bối cảnh đang bị Le Mans dẫn trước 1-0 từ phút thứ 3, chiếc thẻ phạt sớm này càng khiến đội khách thêm phần khó khăn trong việc thiết lập thế trận.

3'Adil Bourabaa mở tỷ số chớp nhoáng cho Le Mans

Ngay ở phút thứ 3, Adil Bourabaa đã đưa đội chủ nhà Le Mans vươn lên dẫn trước 1-0 với pha dứt điểm chính xác đầu tiên của trận đấu. Khởi đầu thuận lợi trên sân MMArena giúp Le Mans nắm lợi thế sớm dù Lorient đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn.

0'Trận đấu bắt đầu

Le Mans tiếp đón Lorient.

Cập nhật lúc 03:16 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Le Mans và Lorient diễn ra lúc 01:45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động MMArena hứa hẹn mang đến diễn biến căng thẳng khi cả hai đội đều đặt quyết tâm tích lũy điểm số tối đa. Đội chủ nhà Le Mans đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến màn tiếp đón này thành cơ hội để thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên.

Tình thế trên bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Bước vào lượt trận này, khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là 2 điểm. Lorient đang tạm xếp ở vị trí thứ 9 với 5 điểm, trong khi Le Mans đứng ở hạng 14 với 3 điểm giành được.

Khoảng cách sít sao đồng nghĩa với việc kết quả trên sân MMArena có thể tạo ra biến động đáng kể về mặt thứ bậc giữa hai đối thủ. Với Le Mans, việc chơi trên mặt sân quen thuộc là điểm tựa để họ hiện thực hóa mục tiêu duy trì vị thế trong cuộc đua đến nhóm cúp châu lục mùa này.

Đánh giá phong độ và tương quan đối đầu

Về phía đội khách, Lorient thể hiện nhịp độ thi đấu tương đối giằng co ở giai đoạn gần đây. Trong 4 trận đấu vừa qua, đội bóng này ghi nhận kết quả gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, phản ánh sự thận trọng trong lối chơi.

Bên cạnh phong độ hiện tại, yếu tố lịch sử đang mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Lorient. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Lorient chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng, còn Le Mans mới chỉ có 1 lần vượt qua đối thủ và hai đội chưa từng chia điểm.

Điểm nhấn chiến thuật và cục diện trận đấu

Dù nắm lợi thế về thống kê đối đầu trong quá khứ, Lorient được dự báo sẽ đối mặt nhiều trở ngại trước lối chơi quyết tâm của Le Mans trên sân nhà. Đội chủ sân MMArena cần phát huy tối đa tinh thần kỷ luật và chắt chiu từng cơ hội để phá vỡ thế áp đảo mà đối phương từng thiết lập.

Thế trận nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ ngay từ khu vực trung tuyến. Với mục tiêu bảo vệ điểm số và nuôi hy vọng tiến sát nhóm trên, cả Le Mans lẫn Lorient chắc chắn sẽ nhập cuộc bằng sự thận trọng cao độ trước khi tìm kiếm sơ hở nơi hàng phòng ngự đối phương.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)