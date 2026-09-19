Teqball đứng trước cơ hội mang huy chương đầu tiên về cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Theo đó, ở nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sẽ gặp Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ lúc 8h30 sáng mai 20.9 trong trận tranh HCĐ.

Minh Tân và Gia Nghi đứng trước cơ hội giành tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: ACMN

Đáng chú ý, hai cặp từng gặp nhau tại tứ kết và phần thắng thuộc về Minh Tân - Gia Nghi với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam có thêm cơ sở để chuẩn bị cho màn tái đấu, dù trận tranh HCĐ vẫn được dự báo quyết liệt.

Trong khi đó, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa tranh huy chương đồng nội dung đôi nam với Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi và Alelayawi Ali Jalil Mezher của Iraq lúc 9h30.

Trước đối thủ có thể lực tốt và những pha xử lý bóng bằng chân mạnh, cặp Việt Nam cần duy trì sự phối hợp và hạn chế sai sót ở những thời điểm quyết định.

Việc hai cặp đôi cùng góp mặt ở các trận tranh HCĐ là thành tích đáng chú ý của teqball Việt Nam.

Trước giải, đội tuyển teqball Việt Nam chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, các tuyển thủ đã thi đấu ấn tượng, tiến sâu ở cả hai nội dung và tạo bất ngờ khi cùng bước vào nhóm tranh huy chương.

ASIAD 2026 cũng là lần đầu teqball được đưa vào chương trình thi đấu. Vì vậy, hai trận đấu sáng 20.9 không chỉ là cơ hội cạnh tranh thành tích mà còn đánh dấu bước tiến đáng kể của teqball Việt Nam tại đại hội châu lục.