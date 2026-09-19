Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt tại Kansai gặp mặt Đội tuyển nữ Việt Nam

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gặp gỡ, động viên Đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam vùng Kansai, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kansai.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi và động viên tới Ban huấn luyện cùng các cầu thủ, đồng thời khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka luôn dành sự quan tâm, đồng hành đối với các vận động viên Việt Nam đang thi đấu tại Nhật Bản, chúc toàn đội chuẩn bị tốt và thi đấu hết mình trong trận đấu sắp tới.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam vùng Kansai thay mặt đông đảo bà con người Việt tại Kansai gửi lời chúc tới các thành viên Đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, bà Lê Thương chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp gặp gỡ thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Bà gửi lời chúc tới toàn đội và cho biết đông đảo bà con người Việt tại Kansai đang hướng về Đội tuyển nữ Việt Nam, mong muốn tiếp thêm tinh thần và tình cảm quê hương cho các cầu thủ trước trận đấu với Thái Lan.

Đại diện phía Đội tuyển, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm và những lời động viên của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt Nam tại Kansai dành cho đội tuyển.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn và đông đảo bà con người Việt tại Kansai chụp ảnh cùng Đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp và đầy tình cảm quê hương. Sự hiện diện của Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Kansai là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào trận đấu quan trọng.

Trận đấu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra ngày 21/9 tại sân vận động Nagai, Osaka. Cộng đồng người Việt Nam tại Kansai sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và hướng về đội tuyển với tình cảm, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam xa quê.