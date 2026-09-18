Để tạo không gian đô thị văn minh

Chuyển đổi công năng chợ xép

Chợ xép nằm trên địa bàn tổ dân phố Long Hòa là địa điểm mua bán quen thuộc của người dân sống khu vực lân cận, với nhiều ngành hàng như tạp hóa, thực phẩm, hàng tiêu dùng hằng ngày. Tuy nhiên, diện tích chợ nhỏ, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, nguy cơ cháy nổ cao và dễ gây ùn tắc giao thông cũng như mất mỹ quan đô thị.

Quá trình phát triển đô thị đặt ra yêu cầu mới về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và cảnh quan, khu vực chợ xép cần được giải tỏa. Dự kiến, sau khi chuyển đổi, khu vực này sẽ trở thành công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe công cộng.

Bà Nguyễn Thị Thuận, Trưởng ban Quản lý chợ xép phường Ba Đồn cho biết hiện có 185 hộ, cá nhân có hợp đồng kinh doanh tại chợ, ngoài ra còn có một số cá nhân buôn bán nhỏ lẻ trong phạm vi chợ. “Chợ đã gắn bó với đời sống của người dân hơn 30 năm nên khi nghe thông tin sẽ giải tỏa, các hộ rất tâm tư. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới đô thị, bà con xác định phải chấp hành. Điều người dân mong muốn là sau khi giải tỏa, vấn đề sinh kế của tiểu thương được quan tâm, giải quyết”, bà Thuận chia sẻ.

Khu vực chợ xép ở Ba Đồn sẽ được chuyển đổi thành công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe công cộng - Ảnh: Minh họa

Theo bà Thuận, hiện Ban Quản lý chợ xép đang phối hợp thông báo, thống kê các hộ kinh doanh và hướng dẫn bà con làm đơn, kê khai nhu cầu. Ngoài việc mong phường sớm hoàn thiện các điều kiện tại chợ Ba Đồn để có thể chuyển vào kinh doanh, tiểu thương cũng mong muốn những vấn đề liên quan đến tài sản trên đất được quan tâm giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ba Đồn, cho biết: "Chúng tôi xác định đây là chủ trương cần được thực hiện từng bước, công khai, minh bạch, trên cơ sở rà soát đúng thực tế. Cùng với yêu cầu chỉnh trang đô thị, phường đặc biệt quan tâm đến quyền lợi và sinh kế của các hộ đang kinh doanh tại chợ xép. Những hộ có nhu cầu tiếp tục buôn bán sẽ được xem xét, sắp xếp về chợ Ba Đồn phù hợp với nhu cầu, ngành hàng và quỹ mặt bằng".

Ổn định sinh kế cho người dân

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường, trong các ngày từ 1-15/10/2026, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại chợ Ba Đồn của các hộ, cá nhân đang kinh doanh tại chợ xép hiện nay. “Việc đăng ký là cơ sở để rà soát, không đồng nghĩa hộ kinh doanh đương nhiên được bố trí theo đúng vị trí hoặc diện tích đề nghị. Phương án sẽ căn cứ số hộ thực tế đang kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhu cầu tiếp tục kinh doanh, ngành hàng, mặt hàng và quỹ mặt bằng tại chợ Ba Đồn”, ông Nguyễn Văn Ninh cho biết thêm.

Đối với phường Ba Đồn, chuyển đổi chợ xép không chỉ là thay đổi một địa điểm mua bán mà còn là quá trình tổ chức lại không gian đô thị và hoạt động thương mại theo hướng tập trung, an toàn, văn minh hơn. Vì vậy, việc rà soát đúng thực tế, công khai phương án và lắng nghe kiến nghị của tiểu thương được xác định là những khâu quan trọng.

“Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường sẽ tổng hợp khó khăn, kiến nghị của các hộ để xem xét, giải quyết theo quy định; sau khi hoàn thành rà soát, xây dựng phương án sẽ thông báo cụ thể danh sách, vị trí dự kiến, thời gian và lộ trình di dời để các hộ chủ động chuẩn bị”, Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ba Đồn Nguyễn Văn Ninh khẳng định.

Từ một khu chợ đã gắn bó hơn ba thập niên, chợ xép đang đứng trước một sự thay đổi lớn. Cùng với việc hình thành không gian công cộng mới, phường Ba Đồn hướng tới sắp xếp hoạt động kinh doanh tại chợ Ba Đồn theo hướng ổn định, trật tự, đồng thời tạo điều kiện để các hộ tiểu thương tiếp tục duy trì sinh kế trong quá trình chuyển đổi.