[Ảnh] Đẩy nhanh tốc độ tái thiết không gian ven sông Đồng Nai

Để tái thiết hành lang sông Đồng Nai, thành phố Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đường ven sông.

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 xác định: Quy hoạch và phát triển sông Đồng Nai trở thành trục không gian chiến lược của thành phố, giữ vai trò trung tâm về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy, gắn kết các cực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch bền vững.

Cùng với sân bay Long Thành, hành lang sông Đồng Nai được thành phố Đồng Nai xác định là “điểm tựa” quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, kiến thiết những khu đô thị mới hiện đại, xanh, thông minh.

Hiện nay, hàng loạt các dự án đường ven sông Đồng Nai đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thu hút đầu tư, phát triển thành phố Đồng Nai năng động, hiện đại, văn minh, hài hòa với cảnh quan sông nước và giàu bản sắc văn hóa.

Dự án đường ven sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đồng Nai. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án có chiều dài 4,6km trên địa bàn phường Trấn Biên và Tam Hiệp, được đầu tư xây dựng với nền đường rộng 32m. Khởi công xây dựng tháng 2/2026, dự kiến hoàn thành sau 1 năm thi công.

Đến thời điểm này, 2 gói thầu xây lắp dự án đường ven sông Cái thi công đạt từ 14-17% giá trị hợp đồng.

Chủ đầu tư, các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn do mùa mưa, tổ chức thi công phù hợp, phấn đấu sớm hoàn thành công trình.

Thi công trong điều kiện thời tiết mùa mưa, thủy triều dâng cao đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường ven sông Cái.

Công nhân thi công xử lý nền đất yếu dự án đường ven sông Cái qua địa bàn phường Trấn Biên.

Khu vực giữa cầu Thống Nhất và đường ven sông Cái đang được thi công đẩy nhanh tiến độ.

Cầu Thống Nhất bắc qua sông Cái đã thông xe, đưa vào khai thác từ nhiều tháng qua.

Đường trục trung tâm Biên Hòa với quy mô 10 làn xe giữa sông Đồng Nai (cù lao Phố) đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chính thức đưa vào khai thác sau khi được thông xe kỹ thuật.

Tuyến đường 10 làn xe giữa cù lao Phố đưa vào sử dụng góp phần thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo đô thị trung tâm của thành phố Đồng Nai.

Trước đó, dự án đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều có chiều dài 5km, tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2026, là trục cảnh quan ven sông Đồng Nai nổi bật.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai mới đưa vào khai thác tại phường Trấn Biên từng bước tạo tiền đề để phường phát huy lợi thế ven sông, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cùng với các dự án hạ tầng ven sông được đầu tư, nhiều dự án khu đô thị ven sông Đồng Nai quy mô lớn hình thành.

Các khu đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Với chiều dài hơn 586km tính từ đầu nguồn, đoạn qua thành phố Đồng Nai dài 234,3km, sông Đồng Nai là trái tim của hệ sinh thái với nhiều giá trị to lớn. Theo các nhà nghiên cứu, ít có địa phương nào có sông dài, địa hình bằng phẳng, mặt sông rộng và dòng chảy hiền hòa như sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn thành phố.