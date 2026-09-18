Bắc Ninh thông báo thu hồi đất thực hiện Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ (lần 1)

Thực hiện Thông báo số 417/TB-UBND ngày 17/7/2026 của Chủ tịch UBND phường Nếnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2), UBND phường Nếnh phối hợp với đơn vị tư vấn và lãnh đạo Tổ dân phố Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 tổ chức kê khai, quy chủ đối với đất, mộ và các tài sản khác nằm trong chỉ giới thu hồi của dự án.

Dự án Khu B, Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ (giai đoạn 2)

Phạm vi thông báo gồm các khu vực: Đồng Cháy, Đồng Nàng, Cây Gạo, Mả Thẳm, Dộc Gạo, Sau Chùa, Đồng Già, Đồng Đục, Sau Thông, Đồng Khoai, Đồng Già 1, Đồng Già 2, Đồng Già 3, Cây Xanh, Lôi Chết, Cống Đá, Vườn Bầu, Cửa Xẻ, Đồng Lốc, Nương Dưỡng, Mã Manh... thuộc Tổ dân phố Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2, phường Nếnh.

UBND phường Nếnh đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, mộ và tài sản khác trên đất tại các khu vực nêu trên đến UBND phường để thực hiện kê khai, quy chủ và kiểm đếm theo quy định.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 25/9/2026, trong giờ hành chính.

Thông báo của UBND Phường Nếnh.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên hệ ông Đỗ Văn Hậu, Trưởng phòng KTHTĐT phường Nếnh, số điện thoại 0968 938 363; bà Nguyễn Thị Luyến, công chức Địa chính, số điện thoại 0352 332 215; ông Nguyễn Văn Uý, Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Mai 1, số điện thoại 0976 266 328; hoặc ông Nguyễn Văn Lợi, Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Mai 2, số điện thoại 0946 226 208.

Hết thời hạn thông báo, trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không liên hệ để kê khai, quy chủ và kiểm đếm đối với đất, mộ và các tài sản khác nằm trong chỉ giới dự án, UBND phường Nếnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Danh sách các chủ sử dụng đất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Tổ dân phố Hoàng Mai 1 và Tổ dân phố Hoàng Mai 2 được đăng kèm thông báo:

DANH SÁCH

Các Chủ sử dụng đất và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan