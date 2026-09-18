Hà Nội quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại Luật Thủ đô

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UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Thủ đô (Thực hiện theo khoản 3 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Theo đó, Quyết định quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các Dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; thu hồi đất vùng phụ cận đường bộ, nhà ga, đề-pô đường sắt đô thị đồng thời với việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng mới trục đường bộ, đường sắt đô thị hoặc mở rộng trục đường bộ hiện có theo quy hoạch.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố; người sử dụng đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và các pháp luật liên quan. Trường hợp Dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư: UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư, hoặc chi trả kinh phí tạm cư.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện quy định tại Quyết định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc thay đổi các quy định của pháp luật, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định cho phù hợp. UBND các xã, phường thực hiện đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định.

Báo cáo tình hình – kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội cho biết công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phản ánh những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và điều hành, giám sát tiến độ dự án. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh thi công, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm.

Theo đó, tính chung 8 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 89.923 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ và bằng 52,6% kế hoạch năm. Trong đó, cấp Thành phố đạt 58.624 tỷ đồng, gấp 2,6 lần và hoàn thành 57,5% kế hoạch; cấp xã đạt 31.299 tỷ đồng, tăng 11,1% và hoàn thành 45,3%.

Tiến độ tại nhiều dự án hạ tầng chiến lược tiếp tục có chuyển biến, trong đó, Hà Nội đang tăng tốc triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng. Hiện, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo còn một số nội dung liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật; cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,147 ha do điều chỉnh dự án; cầu Hồng Hà đạt 798/941 cọc khoan nhồi, 28/70 bệ trụ, 23/70 thân trụ và hoàn thành 27/450 dầm Super-T; cầu Mễ Sở đạt 360/596 cọc khoan nhồi, 15 bệ trụ, hoàn thành 5 thân trụ và 13 dầm Super-T...