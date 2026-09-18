Công bố phương án kiến trúc xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương

Phối cảnh Bệnh viện Chấn thương sẽ được xây dựng tại Khu Y tế Tân Kiên của mã số CT03. QUANG HUY

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM (Ban Dân dụng) Nguyễn Văn Trường cho biết, dự án xây mới Bệnh viện Chấn thương được TPHCM định hướng là bệnh viện chuyên khoa sâu tuyến cuối về chấn thương, giữ vai trò quan trọng trong công tác cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng cho các trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương và các ca bệnh phức tạp. Được xây dựng trên khu đất hơn 96.000m2, với quy mô 1 tầng hầm và 10 tầng cao bao gồm: khu Khám chuyên khoa, khu Cận lâm sàng, khoa Phẫu thuật, khu Nội trú; khoa Xét nghiệm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Vật lý trị liệu, khoa Dinh dưỡng, hội trường, đào tạo… Tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 tại khu Y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt, TPHCM).

Lãnh đạo ban Dân dụng và Sở Y tế TP trao giải Nhì cho Liên doanh có mã số CT03. QUANG HUY

Sau thời gian tổ chức thực hiện, đến nay cuộc thi tuyển “Phương án kiến trúc dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương”đã hoàn thành và được UBND TPHCM phê duyệt kết quả thi tuyển tại Quyết định số 5808/QĐ-UBND ngày 8-9-2026. Các phương án dự thi đặc biệt chú trọng việc tổ chức chuỗi cấp cứu – phẫu thuật – hồi sức – phục hồi chức năng, rút ngắn thời gian di chuyển và tối ưu “thời gian vàng” trong cấp cứu chấn thương; đồng thời hướng tới mô hình “Bệnh viện xanh – Healing Architecture”, tăng cường ánh sáng tự nhiên, cây xanh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Cuộc thi không có phương án được xếp hạng nhất. Đồng hạng nhì, gồm: Phương án mã số CT03, của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng số 6 (đạt 84,33). Phương án mã số CT04, của Công ty TNHH CPG Việt Nam đạt 78,00 điểm. Giải Ba thuộc về phương án mã số CT01, của Liên danh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, VNCC và Tập đoàn tư vấn thiết kế HKS – HKS Asia Pacific Design Consulting Pte. Ltd. (đạt 68). Theo Quyết định phê duyệt kết quả, Ban Dân dụng sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện phương án CT03 tiếp tục hoàn chỉnh phương án theo kết luận của Hội đồng thi tuyển, làm cơ sở triển khai các bước thiết kế tiếp theo của dự án.

Phối cảnh Bệnh viện Chấn thương sẽ được xây dựng tại Khu Y tế Tân Kiên của mã số CT03. QUANG HUY

“Mỗi phương án đều thể hiện những cách tiếp cận, giải pháp riêng đối với yêu cầu tổ chức không gian khám chữa bệnh, đồng thời chú trọng sự hài hoà với tổng thể kiến trúc và cảnh quan của khu Y tế Tân Kiên trong tương lai. Kết quả được công bố và trao giải hôm nay là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết, năng lực chuyên môn của các đơn vị tham gia. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án kiến trúc, phục vụ bước triển khai tiếp theo của dự án”, ông Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.

Trước đó, Ban Dân dụng đã công bố kết quả và trao giải cuộc thi tuyển Phương án kiến trúc dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi” tại khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành). Dự án có diện tích trên 9.300m2, với quy mô 8 tầng (gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm), các khu phụ trợ (giao thông, sân bãi, cây xanh) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2028.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Ban Dân dụng trao giải Nhất cho đại diện Liên danh doạt giải Nhất. QUANG HUY

Phối cảnh Phương án kiến trúc dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi của liên doanh đoạt giải Nhất. QUANG HUY

Lãnh đạo Ban Dân dụng chụp hình kỷ niệm cùng các nhóm tác giả đoạt giải. QUANG HUY

Theo đó, liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam và Công ty Greenberg Farrow Design Group (Singapore) Pte. Ltd đoạt giải nhất (đạt 87,33 điểm) - Phương án trúng tuyển. Ngoài ra còn có 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích.