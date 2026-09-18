Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang

Sáng 18-9, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Quang Trinh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh; Nguyễn Tấn Đại - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu và cử tri phường Bắc Nha Trang tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng năm 2026 cùng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng cuối năm. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Cử tri phường Bắc Nha Trang đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị sớm khắc phục tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường và bất cập về hạ tầng thoát nước tại Tổ dân phố 10; xử lý đường ống nước thải bị vỡ trên đường Phước Huệ; bãi rác tồn đọng trên đường Trần Quang Diệu; nạo vét cống thoát nước đường Phạm Tu và khắc phục hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 1 khu vực chịu tác động của Cụm Công nghiệp Đắc Lộc nhằm tránh ngập lụt trong mùa mưa bão.

Cử tri phường Bắc Nha Trang phát biểu ý kiến.

Cử tri phường Bắc Nha Trang phát biểu ý kiến.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Phú Xương, Trần Thị Sớm; tiếp tục hoàn thiện việc mở rộng đường Đoàn Trần Nghiệp và đường Nguyễn Xiển. Một số ý kiến đề nghị bố trí điện chiếu sáng tại công viên phía sau chung cư An Thịnh; lựa chọn cây xanh đô thị phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến nhà ở và công trình của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị giải quyết các vấn đề về quyền sử dụng đất; hỗ trợ thiệt hại do đợt lũ tháng 11-2025 và dịch tả heo châu Phi; rà soát, thống nhất số nhà, tên hẻm và tên đơn vị địa giới hành chính sau sáp nhập; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình phục vụ người dân.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo phường Bắc Nha Trang và đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị của cử tri. Đối với các trường hợp liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công dân được hướng dẫn gửi kiến nghị đến UBND phường để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trả lời một số vấn đề cử tri kiến nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, đồng chí Nguyễn Khắc Hà đã trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng chí đề nghị lãnh đạo phường Bắc Nha Trang tập trung rà soát, xử lý những vấn đề dân sinh còn tồn tại kéo dài, nhất là tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường; rà soát các tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng để có phương án xử lý cụ thể; kiểm tra, lên phương án xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Đối với các hồ sơ đất đai còn tồn đọng, phường cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Địa phương cần thông tin cụ thể bằng văn bản về kết quả và tiến độ giải quyết các kiến nghị để cử tri theo dõi, giám sát. Đồng chí đề nghị các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố nắm chắc tình hình, chủ động báo cáo với lãnh đạo địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.