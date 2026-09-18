Bắc Ninh đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm 'đúng-đủ-sạch-sống'

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thông tin liên quan đến đất đai của người dân. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Bắc Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu bảo đảm “đúng-đủ-sạch-sống," phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Nội dung trên được đưa ra tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh diễn ra chiều 17/9.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 1/4/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, thời gian qua, Bắc Ninh đã huy động các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm chuẩn hóa, bổ sung và hoàn thiện thông tin đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung kiểm điểm tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, bổ sung, đối khớp và đồng bộ dữ liệu, nhất là đối với những thửa đất còn thiếu thông tin và tại các địa phương có tiến độ thực hiện chưa đồng đều.

Theo báo cáo, tại 39 xã, phường, tổng số thửa đất cần bổ sung thông tin theo chỉ tiêu được giao là 12.779 thửa. Đến hết ngày 15/9, các địa phương đã thực hiện 2.012 thửa, đạt 15,7%, tăng 425 thửa so với tuần trước. Xã Quang Trung và xã Tân Yên đã hoàn thành; các địa phương Bắc Lũng, Đông Phú và Xuân Lương đạt tỷ lệ trên 80%.

Đối với nhiệm vụ làm giàu dữ liệu, từ ngày 1/8 đến ngày 15/9, các xã, phường được giao thực hiện 138.128 thửa đất; đã hoàn thành 81.301 thửa, đạt 59%. Một số địa phương có kết quả thực hiện cao gồm Nhã Nam, Tân Yên, Tân An, Cẩm Lý và Hợp Thịnh.

Cùng với hoàn thiện dữ liệu tại cơ sở, công tác phối hợp chuyển hồ sơ giữa các địa phương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong kỳ, số lượng thửa đất đề nghị phối hợp xử lý là 34.001 thửa; đã chuyển 7.898 thửa, đạt 23%, tăng 3.042 thửa so với tuần trước.

Tính đến 8 giờ ngày 17/9, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đồng bộ 1.506.554 thửa đất thuộc dữ liệu nhóm 1, đạt 61% số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu; số thửa đất nhóm 2 còn lại là 940.236 thửa, chiếm 39%. Bắc Ninh hiện xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố về tiến độ thực hiện.

Cùng với nhiệm vụ làm sạch và làm giàu dữ liệu, các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính tại các xã, phường tiếp tục được triển khai, gồm nghiệm thu lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ, số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu không gian và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đào Quang Khải nhấn mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ quan trọng, có tính nền tảng trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất đai, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ và bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, nhất là những đơn vị còn chậm tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm điểm tiến độ; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; rà soát toàn bộ khối lượng công việc và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng nhóm dữ liệu, từng ngày để bảo đảm tiến độ chung.

Cán bộ hướng dẫn người dân cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ cập nhật dữ liệu đất đai. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Các địa phương cần tập trung nguồn lực hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin đối với những thửa đất chưa đáp ứng tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống." Đối với những nơi đã cơ bản hoàn thành, tiếp tục duy trì cập nhật thường xuyên, đưa dữ liệu vào khai thác hiệu quả, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được giao chủ động điều tiết nhân lực tiếp nhận, xử lý hồ sơ do các xã, phường chuyển đến; ưu tiên hỗ trợ những địa phương có khối lượng bàn giao lớn, đồng thời kịp thời phản hồi các hồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được Bắc Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tạo nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm hiện nay không chỉ là hoàn thành về số lượng mà còn bảo đảm dữ liệu có chất lượng, chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, từng bước hình thành hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả./.