Xã Kim Anh gỡ vướng GPMB dự án của Sư đoàn 312

Dự án thu hồi đất xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312 tại xã Kim Anh thu hồi khoảng 124ha đất tại thôn Phú Sơn. Đến nay, các lực lượng chức năng đã rà soát, kiểm đếm thực địa 96,04ha, đạt 77,5%; kiểm đếm 367/462 thửa đất, tương đương 79,4%, cùng 587 ngôi mộ.

Những con số này cho thấy công tác GPMB đã có sự chuyển động đáng kể. Tuy nhiên, 95 thửa đất với tổng diện tích 27,94ha chưa xác định đầy đủ chủ sử dụng vẫn là phần việc không nhỏ, có thể ảnh hưởng đến các bước tiếp theo nếu không sớm được giải quyết.

Dự án thu hồi đất xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312 triển khai tại thôn Phú Sơn xã Kim Anh thu hồi khoảng 124ha đất. Ảnh: Sỹ Hào

Do đó, việc UBND xã Kim Anh đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất chủ động cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan là cần thiết. Cùng với vận động người dân phối hợp, cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, nguồn gốc sử dụng đất và các tài liệu liên quan để hạn chế tối đa tình trạng xác định thiếu, xác định nhầm hoặc bỏ sót quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Một vấn đề khác cần được nhìn nhận thấu đáo là kiến nghị của khoảng 10 hộ dân tại thôn Phú Sơn (thuộc trường hợp các gia đình có người thân từng bị phong phải đến đây cách ly điều trị) nay bị thu hồi toàn bộ diện tích đất và mong muốn được bố trí tái định cư.

Chị Trần Thị Tuyết - gia đình có 8.540m² đất thuộc diện thu hồi toàn bộ cho biết, nhiều gia đình đã đến khu vực thôn Phú Sơn khai hoang, sinh sống từ những năm 1980 trở về trước. Qua nhiều thập niên, họ đã tạo lập nhà cửa, đất sản xuất và cuộc sống ổn định. Đến nay toàn bộ diện tích của họ đã nằm trong phạm vi dự án, do đó các cơ quan chức năng cần xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ và thực tế sử dụng đất để có phương án hỗ trợ thiết thực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chị Trần Thị Tuyết thôn Phú Sơn trao đổi một số thông tin liên quan đến dự án. Ảnh: Sỹ Hào

Chính quyền địa phương cũng đã xác định cần làm rõ nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất và các điều kiện liên quan của từng hộ trước khi xem xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là hướng xử lý phù hợp, bởi chính sách chỉ có thể được áp dụng chính xác khi hồ sơ và thực tế sử dụng đất được xác định đầy đủ.

Cư dân thôn Phú Sơn mong muốn cơ quan chức năng xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ và thực tế sử dụng đất để có phương án hỗ trợ thiết thực giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Sỹ Hào

Từ thực tế tại Kim Anh có thể thấy, phần việc khó nhất của GPMB không chỉ nằm ở diện tích đất phải thu hồi mà còn ở việc giải quyết những trường hợp có lịch sử sử dụng đất phức tạp, tài sản trên đất đa dạng và nguyện vọng của người dân khác nhau.

Vì vậy, với 95 thửa đất chưa hoàn tất quy chủ, địa phương cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nhân lực, rà soát hồ sơ, đối thoại và hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ cần thiết. Với các hộ bị thu hồi toàn bộ đất, cần công khai căn cứ pháp lý, tiêu chí xem xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình.