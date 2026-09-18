Cần Thơ khởi công 2 công trình an sinh xã hội hơn 2.000 tỷ đồng

Sáng 18/9, TP. Cần Thơ đồng loạt khởi công 2 công trình an sinh xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, gồm dự án bổ sung 308 căn nhà ở xã hội tại trung tâm phường Ninh Kiều và dự án mở rộng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ lên khoảng 1.000 giường.

Hai công trình được triển khai trong lĩnh vực nhà ở và chăm sóc sức khỏe, những nhu cầu thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống người dân, đồng thời bổ sung thêm hạ tầng phục vụ quá trình phát triển đô thị của TP. Cần Thơ.

Thêm nguồn cung nhà ở xã hội tại trung tâm thành phố

Dự án nhà ở xã hội phường Ninh Kiều do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà ở miền Tây làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích khoảng 2.505 m², tổng mức đầu tư dự kiến 568 tỷ đồng.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại lễ khởi công.

Theo thiết kế, công trình gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, cung cấp 308 căn hộ nhà ở xã hội. Dự án đồng thời bố trí các hạng mục thương mại - dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, giáo dục mầm non, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan.

Dự kiến, công trình hoàn thành trong quý III/2027. Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm Ninh Kiều, đáp ứng một phần nhu cầu về chỗ ở của người dân, người lao động và các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh, khởi công mới là bước đầu; dự án chỉ phát huy hiệu quả khi hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và bàn giao căn hộ đúng cam kết, đúng đối tượng, đúng quy định về giá.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Cùng với đó, công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát, nghiệm thu phải được thực hiện chặt chẽ, không vì áp lực tiến độ hoặc chi phí mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đối với việc mua, thuê mua nhà ở xã hội, TP. Cần Thơ yêu cầu công khai, minh bạch quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và giá theo quy định; không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, môi giới trái phép hoặc thu tiền sai quy định.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, đến ngày 31/7/2026, thành phố đã đạt lũy kế 4.537 căn nhà ở xã hội. Thành phố cũng hình thành danh mục các dự án có khả năng triển khai trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo cơ sở thực hiện chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030.

Mở rộng năng lực bệnh viện, tăng khả năng điều trị chuyên sâu

Cũng trong sáng 18/9, Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 59.511 m². Sau khi hoàn thành, quy mô Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ được nâng từ 300 lên khoảng 1.000 giường.

Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình Trung tâm Y học học thuật, kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Theo PGS.TS. Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ, Bệnh viện là một thành tố trong hệ sinh thái của Trường Đại học Nam Cần Thơ, gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng.

Giai đoạn 1 của Bệnh viện được đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, quy mô 11 tầng, 300 giường và chính thức hoạt động từ ngày 31/5/2022. Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, phát triển đội ngũ chuyên môn và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Việc từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, chẩn đoán, điều trị tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tạo điều kiện để người dân Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn.

Với việc nâng quy mô lên khoảng 1.000 giường, Bệnh viện được kỳ vọng bổ sung đáng kể năng lực khám chữa bệnh cho TP. Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, mô hình kết hợp giữa bệnh viện và trường đại học tạo thêm điều kiện để đào tạo, nghiên cứu và thực hành y khoa gắn kết chặt chẽ hơn.

Từ nhà ở xã hội đến hạ tầng y tế, hai công trình khởi công trong cùng ngày cho thấy sự bổ sung đồng thời các thiết chế phục vụ những nhu cầu thiết yếu của người dân. Đây cũng là những hạng mục có tác động trực tiếp đến chất lượng sống, khả năng tiếp cận nhà ở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư cho nhà ở xã hội và y tế, bổ sung nguồn cung 308 căn hộ và nâng năng lực bệnh viện lên khoảng 1.000 giường tại TP. Cần Thơ.