Đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng giúp Dự án Nhà ở xã hội TNGLand tại phường Tích Lương được triển khai đúng tiến độ.

Sau nhiều ngày mưa lớn, công trường Dự án đường Cách mạng Tháng Mười, làn phía Bắc, phường Bách Quang, nhanh chóng trở lại nhịp thi công. Máy móc, nhân lực được huy động, các mũi thi công đồng loạt triển khai, tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi.

Dự án có chiều dài khoảng 700m, tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, gồm các hạng mục nền, mặt đường, cầu qua kênh, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng...

Đến nay, khoảng 50% khối lượng công việc đã hoàn thành. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án phường Bách Quang cùng các đơn vị thi công đang nỗ lực đưa công trình về đích sớm 15 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Để rút ngắn thời gian thực hiện, các đơn vị phải đồng thời xử lý nhiều điểm nghẽn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài đến giữa tháng 7-2026 mới cơ bản hoàn thành.

Thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến việc thi công cầu, đắp nền đường, vỉa hè. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi như đường ống nước sạch, đường điện chiếu sáng cũng phải di chuyển. Cùng với đó, giá nhiên liệu, vật tư biến động, nguồn đất đắp, cát, đá có thời điểm khan hiếm.

Trước những khó khăn này, tổ chức thi công linh hoạt là giải pháp quan trọng để duy trì tiến độ. Các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch, phân bổ lại nhân lực, máy móc giữa các mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi và chuẩn bị vật liệu từ sớm, hạn chế thời gian chờ đợi tại công trường.

Anh Nguyễn Ngọc Vĩ, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thiên Lộc, cho hay: Để bù lại thời gian bị ảnh hưởng, chúng tôi chủ động điều chỉnh các mũi thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi và chuẩn bị vật liệu từ sớm.

Đẩy nhanh tiến độ cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phối hợp và giám sát. Khi các mũi thi công được tăng cường, trình tự kỹ thuật, chất lượng vật liệu và từng bước nghiệm thu vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ.

Tiến độ được rút ngắn nhưng không thể đánh đổi bằng việc bỏ qua các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Dự án đường Cách mạng Tháng Mười, làn phía Bắc, phường Bách Quang, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Anh Lê Quý Long, Công ty Tư vấn thiết kế và Xây dựng công trình Thăng Long, nói: Với vai trò là đơn vị tư vấn giám sát, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, kiểm tra từng công đoạn, từ vật liệu đầu vào đến quá trình thi công và nghiệm thu. Những vấn đề phát sinh được trao đổi, xử lý ngay tại hiện trường để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Nếu tại Dự án đường Cách mạng Tháng Mười, thời tiết, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật là những yếu tố cần chủ động xử lý thì tại một số dự án khác, giải phóng mặt bằng lại là điểm nghẽn cần được tháo gỡ từ sớm.

Tại phường Tích Lương, Ban Quản lý dự án phường hiện đang triển khai 18 dự án khu dân cư, tái định cư và giao thông. Mặt bằng được bàn giao liên tục là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công theo kế hoạch, hạn chế thời gian chờ đợi và phát sinh chi phí.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, nắm bắt từng trường hợp cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Những vướng mắc phát sinh được rà soát, đối thoại và xử lý theo đúng quy định, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng.

Anh Trần Quốc Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Tích Lương, cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở nắm từng trường hợp cụ thể, tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chính sách để người dân hiểu và đồng thuận. Những vướng mắc phát sinh được rà soát, đối thoại và xử lý theo đúng quy định, tạo điều kiện để nhà thầu có mặt bằng thi công liên tục.

Trong đầu tư công, tiết kiệm không chỉ được thể hiện ở việc kiểm soát chi phí mà còn ở khả năng đưa nguồn lực vào sử dụng đúng thời điểm, đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Vì vậy, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và phối hợp hiệu quả giữa các bên là những giải pháp quan trọng để hạn chế thời gian, nguồn lực bị lãng phí.

Khi mỗi công trình được hoàn thành đúng tiến độ, mỗi đồng vốn được đưa vào sử dụng hiệu quả, mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực, góp phần tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.