Thanh Hóa phê duyệt xây cầu bê tông thay cầu treo Chiềng

Sau khi sửa chữa, cầu treo Chiềng vẫn chưa thể cho phép phương tiện vận chuyển hàng hóa tải trọng lớn được lưu thông, làm hạn chế phát triển kinh tế địa phương.

Hơn 5 tháng thi công, căn nhà của anh Hà Văn Ên, thôn Chiềng Ôn, xã Phú Lệ vẫn chưa hoàn thiện. Trong điều kiện thuận lợi, một căn nhà như gia đình anh xây chỉ mất khoảng 3 - 4 tháng. Tuy nhiên, do cầu treo Chiềng có tải trọng thấp, khiến việc vận chuyển vật liệu của gia đình gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ công trình kéo dài, đồng thời phát sinh thêm chi phí. Riêng cát xây dựng, chi phí vận chuyển có thể tăng thêm 100.000 - 200.000 đồng/m3 so với bình thường, lúc cao điểm có thể tăng khoảng 300.000 đồng/m3.

Anh Hà Văn Ên cho biết: “Xe tải lớn không vào được nên vật liệu phải đi vòng qua đường đất xa hơn mấy chục km, có khi phải tập kết bên kia cầu rồi dùng xe nhỏ tăng bo vào. Mùa mưa thì càng vất vả. Chi phí tăng lên khiến việc xây nhà cũng khó khăn hơn. Chúng tôi mong sớm có cây cầu mới để việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn”.

Cầu treo Chiềng được xây dựng từ năm 2007, trước đây có mặt cầu bằng gỗ, phục vụ việc đi lại của hơn 3.500 người dân trong khu vực. Sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết, cầu xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Năm 2025, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, cầu được sửa chữa với tổng mức đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng. Mặt cầu gỗ được thay bằng sàn thép, hệ dầm, lan can cùng nhiều hạng mục khác được gia cố, góp phần bảo đảm an toàn hơn cho người và phương tiện lưu thông.

Sau sửa chữa, cầu tiếp tục là tuyến kết nối chính, ngắn nhất từ khu vực các thôn, bản đến trung tâm hành chính xã Phú Lệ, phục vụ trực tiếp người dân 4 thôn, bản và kết nối 7 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nhờ đó, việc đi lại, giao thương được thuận lợi hơn, không bị cô lập, chia cắt khi mưa lũ xảy ra.

Tuy nhiên, việc sửa chữa mới giải quyết được yêu cầu trước mắt về an toàn và đi lại, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, giao thương vẫn còn hạn chế. Phần lớn người dân địa phương gắn với nghề trồng luồng, sản phẩm sau khai thác cần được vận chuyển bằng xe tải với khối lượng lớn. Do cầu hiện tại không đáp ứng tải trọng, luồng phải trung chuyển bằng phương tiện nhỏ hoặc đi theo tuyến đường vòng, làm tăng chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến giá thu mua và thu nhập của người dân.

Chị Hà Thị Yến, bản Chiềng Ôn, xã Phú Lệ, chia sẻ: “Trước đây cầu xuống cấp, làm được cầu sắt như thế này người dân mừng lắm, nhất là mùa mưa bão vẫn có thể đi lại. Nhưng để phát triển kinh tế thì vẫn cần cầu bê tông, để xe tải có thể vào tận nơi vận chuyển luồng. Nếu không có cầu, luồng phải trung chuyển nhiều lần, thương lái mua với giá thấp, người trồng luồng cũng bị giảm thu nhập”.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cầu bê tông cốt thép thay thế cầu treo Chiềng. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư không quá 89 tỷ đồng. Cầu được thiết kế rộng 7m, bảo đảm 2 làn xe, tải trọng thiết kế HL93.

Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết: “Cầu mới được đầu tư nhằm bảo đảm kết nối giao thông an toàn, thuận lợi, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông - lâm sản, tre, luồng và hàng hóa của người dân. Theo kế hoạch, năm 2027 sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu; dự kiến năm 2028 sẽ triển khai thi công”.

Vậy là sau bao năm chờ đợi, mong ước về một cây cầu bê tông đủ tải trọng của hàng nghìn người dân xã Phú Lệ đang dần trở thành hiện thực. Một cây cầu có khả năng đáp ứng tải trọng lớn không chỉ giải quyết bài toán đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở thêm điều kiện để sản phẩm luồng và các mặt hàng nông - lâm sản khác của địa phương lưu thông thuận lợi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.