Vai trò quan trọng của truyền thông trong xây dựng lòng tin

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN phát

Diễn đàn do Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và Hội đồng Truyền thông và Phát thanh truyền hình Azerbaijan tổ chức, quy tụ hơn 100 đại biểu, gồm các quan chức chính phủ, đại diện các hãng truyền thông, cơ quan báo chí, chuyên gia… của các thành viên CICA, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan, Jordan, Palestine, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Campuchia…, và đại diện các nước, các tổ chức quan sát viên. Đây là diễn đàn truyền thông lần thứ nhất của CICA, được tổ chức theo sáng kiến của Azerbaijan, nước đang giữ cương vị Chủ tịch CICA.

Theo phóng viên TTXVN tham dự Diễn đàn, trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh CICA là nền tảng đối thoại quan trọng đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định tại châu Á, góp phần củng cố sự tin cậy và hợp tác giữa các thành viên, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Aliyev nêu rõ việc tổ chức diễn đàn về chủ đề xây dựng lòng tin thông qua truyền thông ngay trước thềm hội nghị cấp cao CICA cho thấy lĩnh vực thông tin truyền thông là một bộ phận quan trọng và không thể tách rời của quá trình xây dựng lòng tin.

Truyền thông không chỉ là nền tảng rộng lớn để chia sẻ thông tin, mà còn là công cụ quan trọng của ngoại giao công chúng, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác khu vực. Trong bối cảnh lòng tin của công chúng đang bị tác động từ những thông tin sai lệch hay giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, các cơ quan truyền thông cần tăng cường trách nhiệm chung trong không gian thông tin.

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn, Tổng thư ký CICA Kairat Sarybay cũng nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện này trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều căng thẳng địa chính trị, những thách thức về khí hậu và áp lực kinh tế. Theo ông, những sự kiện như Diễn đàn truyền thông CICA giúp xây dựng cầu nối cho sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời nêu rõ sự hợp tác sâu rộng hơn giữa các thành viên CICA cần đi đôi với sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các cơ quan truyền thông khu vực.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tham dự 2 phiên thảo luận chính, cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến nhằm thúc đẩy hợp tác để củng cố lòng tin trong khu vực. Tại phiên thảo luận với chủ đề “Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và giao lưu liên văn hoá”, các diễn giả đều nêu bật vai trò của truyền thông trong việc định hình dư luận, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng và củng cố các mối liên kết xã hội. Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thông tin và Chính sách thanh niên Kyrgyrstan, bà Salken Sarnogoyeva và Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia, ông Prak Thaveak Amida cho rằng việc củng cố lòng tin trong khu vực CICA là trách nhiệm chung, bởi vậy các cơ quan báo chí truyền thông cần thúc đẩy hợp tác.

Nhiều ý kiến cũng đề cập vấn đề ứng dụng AI và chống tin giả. Theo Đại sứ Palestine tại Kazakhstan Montaser Abu Zeid, để ngăn chặn những rủi ro như thông tin sai lệch, nội dung giả mạo và thao túng tâm lý, khi ứng dụng AI trong hoạt động báo chí cần bảo đảm tính minh bạch, có sự giám sát của con người, đặc biệt cần tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp. Các diễn giả nhấn mạnh yêu cầu phải áp dụng các phương thức hiệu quả hơn để nhận diện những nội dung giả mạo và ngăn chặn các hành vi thao túng. Các đại biểu cũng nhất trí tăng cường nỗ lực chung nhằm chống lại thông tin sai lệch và thúc đẩy truyền thông có trách nhiệm.

CICA thành lập năm 1992, hiện có 28 thành viên. Việt Nam chính thức gia nhập CICA năm 2010. Hội nghị cấp cao CICA lần thứ bảy dự kiến tổ chức tại Baku vào trung tuần tháng 10/2026.