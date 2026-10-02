Mốc về đích tới gần, hàng loạt các dự án giao thông vẫn bị chậm tiến độ

Nhà thầu đang triển khai thi công hạng mục thi công hầm đường bộ trên cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản có kế hoạch hoàn thành trong năm nay nhưng hiện tiến độ vẫn chậm và đứng trước nguy cơ lỡ hẹn về đích. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát khối lượng còn lại, xác định thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ thi công, tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

14 dự án chậm tiến độ thi công

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng số 61 dự án/dự án thành phần đang thi công, tính đến nay, có 19 dự án/dự án thành phần địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai vẫn chậm so với kế hoạch. Trong đó, 14 dự án/dự án thành phần có kế hoạch hoàn thành năm 2026, khối lượng còn lại lớn nhưng tiến độ triển khai thi công còn chậm.

Cụ thể, Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản) có đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ sản lượng đạt khoảng 86%, phấn đấu hoàn thành năm 2026; đoạn qua tỉnh Tuyên Quang sản lượng khoảng 76%, khối lượng còn lại lớn có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026 (riêng đoạn hơn 8km bổ sung mới khởi công tháng 1/2026 dự kiến hoàn thành tháng 7/2027).

Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản) sản lượng khoảng 81%, chủ đầu tư đang tập trung, nỗ lực quyết tâm hoàn thành năm 2026. Tuy nhiên, Dự án thành phần 1 chưa tập kết đủ vật liệu đá để thi công, Dự án thành phần 2 còn một số đoạn tuyến chưa đủ điều kiện dỡ tải, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026.

Với Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, tính đến nay, Dự án thành phần 1 (Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản) có sản lượng đạt khoảng 82%, đang trong giai đoạn gia tải chờ lún, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2027; Dự án thành phần 2, 3, 4 (Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản) sản lượng trung bình khoảng 60%, dự kiến hoàn thành tháng 11/2027.

Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 5 Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh (Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản) có sản lượng đến nay đạt khoảng 80%, phấn đấu hoàn thành 57,5/59km trong năm 2026. Đoạn 1,5km còn lại và 2 nhánh lên xuống, một cầu vượt trên Quốc lộ 1 thuộc nút giao Tân Vạn, hệ thống điều hành giao thông thông minh dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản) hiện nay đang đắp gia tải chờ lún (mới dỡ tải 2/24km), sản lượng ước đạt khoảng 51%, nguy cơ không hoàn thành dự án trong năm 2026 (theo quy mô chưa điều chỉnh).

Hai dự án Hữu Nghị-Chi Lăng (do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản) và Đồng Đăng-Trà Lĩnh (Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản) cũng được lưu ý về tiến độ thực hiện. Hiện, Chính phủ yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng-Đông Khê trong năm 2026; đưa vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Rà soát, lập tiến độ thi công theo tuần/tháng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, còn 5 dự án/dự án thành phần khởi công trong năm 2025 nhưng công tác triển khai thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương (Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản) có tiến độ triển khai rất chậm, sản lượng thực hiện chưa đáng kể, chủ yếu đang huy động máy móc, thiết bị, san gạt mặt bằng.

Dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản) sản lượng mới đạt khoảng 18%.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản) có sản lượng mới đạt khoảng 1,5%.

Dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng triển khai theo phương thức PPP (Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên làm cơ quan chủ quản) mới đạt sản lượng khoảng 17%.

Để đốc thúc tiến độ các dự án, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết đối với các dự án đã xác định kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 (Hữu Nghị-Chi Lăng, Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua Hà Giang cũ) nhưng tiến độ thi công chậm, các địa phương Lạng Sơn, Tuyên Quang chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ thi công theo tuần/tháng, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để bù lại tiến độ đã chậm, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Đối với các dự án khả năng không hoàn thành trong năm 2026 (Cao Lãnh-An Hữu; Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua Tuyên Quang; Dự án thành phần 1 và 5 Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng), các địa phương làm cơ quan quản lý dự án chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, xác định thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ thi công, tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang được nhà thầu đẩy nhanh thi công cầu, hầm, đường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với các dự án khởi công năm 2025 nhưng tiến độ còn chậm như: Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương, Dự án thành phần 3 Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Ninh Bình-Hải Phòng (triển khai theo phương thức PPP), Gia Nghĩa-Chơn Thành, các địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục các tồn tại, tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Về bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chủ động rà soát nhu cầu vật liệu của từng dự án, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có mỏ để đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động; điều phối nguồn vật liệu cho các dự án, bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án.

“Địa phương tăng cường quản lý, theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng theo quy định, bảo đảm phản ánh phù hợp diễn biến thực tế của thị trường, hạn chế ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thực hiện dự án,” Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng thông tin thêm./.