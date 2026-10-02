Cận cảnh nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu

Chiều tối 1/10, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, có nơi nước dâng khoảng 70cm.

Mưa đúng giờ tan tầm cũng khiến giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, khoảng 17 giờ 30 phút, mưa lớn khiến nước tại khu vực chợ Tân Sơn Nhất, phường Hạnh Thông dâng nhanh, có thời điểm khoảng 70cm. Hoạt động mua bán và việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Tại đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, nhiều đoạn ngập khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Hồng Hà, phường Hạnh Thông, đoạn gần Công viên Gia Định, đến gần 20 giờ vẫn còn ngập kéo dài về phía nút giao Phạm Văn Đồng-Nguyễn Thái Sơn. Phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực này.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị và các tuyến quanh sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, nhiều đoạn ùn ứ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 đến 5/10, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Những ngày đầu tháng, triều cường ở mức cao cũng làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực thấp trũng./.