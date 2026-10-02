Dấu ấn hữu nghị Việt Nam - LB Nga nơi 'cánh cửa phía Đông'

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok)

Thành phố cảng Vladivostok giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - LB Nga. Được ví như “cánh cửa phía Đông” của nước Nga hướng ra khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thành phố này từng ghi dấu ấn những chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là một trong những địa phương có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với Việt Nam.

Tháng 8/2026, mối quan hệ gắn bó ấy tiếp tục được ghi dấu khi trạm xe buýt trên đường Borisenko chính thức mang tên “Công viên Hồ Chí Minh”. Theo bà Irina Vitalievna Zryutina, Thư ký Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, sự kiện mang nhiều ý nghĩa về văn hóa và đối ngoại, tiếp nối các hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - LB Nga tại địa phương.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Bà Irina Zryutina cho rằng đây là dấu mốc giàu ý nghĩa biểu tượng, văn hóa và đối ngoại, đồng thời là sự tiếp nối các hoạt động tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye đã duy trì trong nhiều năm qua.

Theo bà, việc đưa tên “Công viên Hồ Chí Minh” vào hệ thống giao thông công cộng giúp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - LB Nga hiện diện gần gũi hơn trong đời sống của người dân Vladivostok. Đây cũng là một biểu tượng cho vai trò của thành phố trong việc kết nối nước Nga với Việt Nam và với khu vực.

Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, trong đó giao lưu nhân dân tiếp tục là một kênh quan trọng.

Việc tên gọi “Công viên Hồ Chí Minh” chính thức xuất hiện trên hệ thống giao thông thành phố Vladivostok là kết quả của quá trình phối hợp giữa Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, chính quyền địa phương, các cơ quan ngoại giao và giới học thuật.

Theo bà Zryutina, ngày 19/3/2026, ông Evgeny Vlasov, Chủ tịch Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế của Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), đã gửi công văn tới Chủ tịch thành phố Vladivostok đề xuất đổi tên trạm xe buýt “Sportivnaya” thành “Công viên Hồ Chí Minh”.

Đề xuất sau đó được Ủy ban Địa danh thành phố xem xét. Các chuyên gia nhận định tên gọi mới phù hợp với đặc điểm không gian và lịch sử khu vực, bởi ngay gần điểm dừng là công viên do phía Việt Nam phối hợp đầu tư, cải tạo.

Trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” là một trong những trạm xe buýt nhộn nhịp ở thành phố Vladivostok. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok)

Ngày 8/7/2026, Thị trưởng thành phố Vladivostok ban hành Quyết định số 1812 chính thức đổi tên điểm dừng xe buýt. Từ tháng 8/2026, trạm bắt đầu hoạt động với tên gọi “Công viên Hồ Chí Minh”.

Theo lãnh đạo thành phố Vladivostok, việc bổ sung các biểu tượng đối ngoại và tăng cường hợp tác văn hóa với Việt Nam phù hợp với vai trò của thành phố là đầu mối kết nối của nước Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự phối hợp giữa Đại học Liên bang Viễn Đông, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã góp phần đưa sáng kiến trở thành một điểm nhấn trong hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tăng cường gắn kết

Không dừng ở việc đặt tên trạm xe buýt, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye đang phối hợp với chính quyền Vladivostok để phát huy giá trị của công viên Hồ Chí Minh như một không gian văn hóa, giao lưu cộng đồng.

Ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Primorye, cho rằng việc đưa tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hạ tầng giao thông công cộng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Tại Primorye, nơi có đông người Việt Nam sinh sống, trạm xe buýt mang tên Hồ Chí Minh cùng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên và bảng lưu niệm tại Ga tàu hỏa Vladivostok tạo thành một chuỗi địa điểm gắn với lịch sử Việt Nam, góp phần tăng cường sự gắn kết của cộng đồng với quê hương.

Được ví như “cánh cửa phía Đông” của nước Nga, thành phố Vladivostok đồng thời là một trong những địa phương có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với Việt Nam. (Nguồn: dulichnga.com)

Tên gọi mới cũng giúp hình ảnh Việt Nam gần gũi hơn với người dân địa phương và du khách. Thông qua hệ thống loa trên 8 tuyến xe buýt công cộng, tên “Công viên Hồ Chí Minh” được nhắc đến hằng ngày, qua đó tạo thêm một kênh giới thiệu về Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo ông Dũng, cộng đồng người Việt tại Primorye sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ dâng hoa và các sự kiện kỷ niệm tại công viên, qua đó vừa tăng cường gắn kết cộng đồng, vừa tạo thêm cơ hội để người dân địa phương tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Bà Irina Zryutina cho hay Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye cũng đang trao đổi với chính quyền thành phố về việc bảo tồn, chỉnh trang cảnh quan và đưa không gian này gắn kết hơn với đời sống đô thị. Công viên đã và sẽ luôn là địa điểm tổ chức các lễ dâng hoa, các hoạt động kỷ niệm với sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, chính quyền địa phương, lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại vùng Viễn Đông.

Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra trong năm Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập (19/11/1971 - 19/11/2026). Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm và sinh hoạt cộng đồng dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Công viên Hồ Chí Minh, góp phần gìn giữ và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - LB Nga qua các thế hệ.