Đất lạ hóa quê hương

An cư, lạc nghiệp

Mỗi người trưởng thành, khi bước chân vào đời luôn mong muốn được an cư, lạc nghiệp. Với những người xa quê đến Bắc Ninh lập nghiệp, ước mơ ấy có lẽ càng cháy bỏng hơn. Đến nay, không ít người lao động từ các địa phương khác đến sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh đã đạt được ước mơ đó.

Cán bộ thôn Yên Lãng đến thăm gia đình anh Nam, chị Huệ.

Năm 2007, anh Nguyễn Đức Quảng (sinh năm 1975 tại tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) đến làm việc trong một công ty thiết bị điện tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (xã Đại Đồng). Tại đây, anh gặp chị Trần Thị Yến (sinh năm 1984, quê Hà Nội) rồi nên duyên năm 2008 và sinh được 3 người con. Năm 2011, anh chị mua đất, làm nhà và đăng ký thường trú tại xã Đại Đồng. “Lúc trước, tôi đi ra ngoài tìm kiếm việc làm vì quê mình công nghiệp chưa phát triển. Hiện nay, ở tỉnh Hưng Yên, công nghiệp đã phát triển rất nhanh, gần nhà tôi cũng có khu công nghiệp. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, các con đều đang học hành trong điều kiện tốt. Hơn nữa, cộng đồng dân cư nơi đây thân thiện nên chúng tôi quyết tâm gắn bó lâu dài với Bắc Ninh”, anh Quảng cho biết.

Vợ chồng anh Phạm Văn Nam (sinh năm 1991, quê ở tỉnh Ninh Bình) và chị Hà Thị Huệ (sinh năm 1990, quê ở tỉnh Thanh Hóa) vừa hoàn thiện thủ tục đăng ký thường trú tại xã Yên Trung. Anh Nam đã làm việc tại Khu công nghiệp Yên Phong 12 năm. Trong khi đó, chị Huệ làm tại Khách sạn Vinpearl (phường Kinh Bắc). Hai con trai đang học tại Trường Mầm non Yên Trung. Đối với anh Nam và chị Huệ, quyết định chọn Bắc Ninh làm quê hương thứ hai không chỉ do cơ hội việc làm rộng mở mà còn bởi chính sách phúc lợi, an sinh tốt. Niềm vui lớn nhất của cặp vợ chồng trẻ trong năm 2024 chính là được sở hữu một không gian sống rộng rãi, thoải mái tại thôn Yên Lãng, xã Yên Trung.

Ngoài vợ chồng anh Nam và chị Huệ, tại thôn Yên Lãng có hơn 10 cặp vợ chồng là người từ nơi xa đến lập nghiệp, sau một thời gian tích góp đã quyết định mua đất xây nhà hoặc mua căn hộ tại các khu chung cư lân cận để sinh sống lâu dài.

Vợ chồng anh Huy, chị Nga chế biến phở.

Anh Võ Nguyên Toản (sinh năm 1982) và chị Biện Thị Lý (sinh năm 1985) cùng quê ở tỉnh Hà Tĩnh, đã nên duyên vợ chồng khi đến làm tại Khu công nghiệp Tiên Sơn. Chị Lý đến Bắc Ninh năm 2004 còn anh Toản năm 2005. Chị Lý nhớ lại: “Quê tôi lúc ấy làm nông nghiệp là chính nên thanh niên đi ra tỉnh ngoài tìm kiếm việc làm rất đông. Những người Hà Tĩnh làm việc tại Khu công nghiệp Tiên Sơn đã thành lập hội đồng hương. Vì vậy, tôi và anh Toản mới có điều kiện quen biết, tìm hiểu nhau rồi kết hôn năm 2007”.

Sau 7 năm thuê nhà, vợ chồng anh Toản, chị Lý đã mua được miếng đất, xây ngôi nhà khang trang tại khu giãn dân thôn Núi Móng, xã Đại Đồng. 3 người con của anh chị đều được sinh ra, lớn lên tại Bắc Ninh.

Bén rễ, xanh cành

Đến với Bắc Ninh, những người lao động tỉnh ngoài không chỉ tìm kiếm được việc làm, an cư, lạc nghiệp mà còn có những bước phát triển mới tại đây, tựa như những cây cối quen với đất đai, đã bén rễ, xanh cành. Nhiều người mạnh dạn chuyển đổi công việc, tìm kiếm cơ hội mới. Câu chuyện lập nghiệp và gắn bó tại Bắc Ninh của vợ chồng anh Đới Văn Huy (sinh năm 1987) và chị Vũ Thị Nga (sinh năm 1988) là một ví dụ.

Anh Phạm Mạnh Cường (áo đen) trò chuyện cùng bà con hàng xóm

Cùng quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, sau nhiều năm bươn chải khắp mọi miền, từ cuối năm 2021, anh chị chọn Bắc Ninh làm bến đỗ. Thời gian đầu, cả hai vợ chồng đều đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Một thời gian sau, anh chị quyết định nghỉ việc ở công ty để mưu sinh với nghề nấu phở gia truyền ngay tại Bắc Ninh. Việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, hiện anh chị đã mua được một miếng đất thuận tiện cho việc kinh doanh. Xem Bắc Ninh là quê hương thứ hai của mình, quyết định gắn bó lâu dài tại vùng đất này của anh chị còn đến từ mong muốn mang lại một môi trường sống ổn định, an lành và điều kiện giáo dục tốt cho hai con nhỏ (một cháu học lớp 11 và một cháu học mầm non).

Một trường hợp khác là anh Phạm Mạnh Cường sinh năm 1983 và chị Cao Thị Khánh Ly sinh năm 1990. Dù sinh ra ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ nhưng năm 2008, khi vừa tốt nghiệp trường nghề, cả 2 quyết định đến Bắc Ninh tìm việc làm. Anh chị đều làm việc trong Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn. Sau một thời gian thuê nhà, đến năm 2016, anh chị đã mua được đất, làm nhà khang trang tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng.

Sau 11 năm gắn bó với khu công nghiệp, anh Cường nghỉ việc, ra ngoài kinh doanh tự do để tiện chăm sóc 3 người con đang trong lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở. “Hơn chục năm gắn bó với Bắc Ninh, tôi thấy vui vì ngoài công việc, tôi có gia đình yên ấm, làm được nhà. Tôi tham gia sinh hoạt tổ liên gia theo ngõ xóm, thường xuyên gặp gỡ giao lưu, giúp đỡ nhau mỗi khi các gia đình có việc hiếu, hỷ hoặc cộng đồng có việc chung dịp lễ, Tết…”, anh Cường chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Diện làm tóc cho khách hàng.

Đón đầu xu thế phát triển công nghiệp của Bắc Ninh, anh Nguyễn Minh Diện, sinh năm 1987, quê ở tỉnh Phú Thọ đến đây từ năm 2011 để mở salon tóc và gắn bó cho đến bây giờ. Anh kết hôn với một cô gái làm trong Khu công nghiệp VSIP. Anh cho biết, thu nhập của hai vợ chồng đủ để nuôi các con ăn học và có thêm một chút tích lũy. Lý giải về việc gắn bó với Bắc Ninh, anh Diện cho biết, ở Bắc Ninh, vợ chồng anh có cơ hội việc làm tốt, các con được học tập trong môi trường tốt vì thành phố có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng thôn Dương Húc, xã Đại Đồng cho biết: Toàn thôn hiện có hơn 10 hộ là người lao động nơi khác đến mua đất, làm nhà và thường trú tại đây. Thôn, xã luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động cư trú trên địa bàn, kể cả thường trú lẫn tạm trú.

Đến Bắc Ninh tìm việc làm, người lao động ngoại tỉnh cũng đang từng ngày góp sức tạo nên diện mạo thành phố công nghiệp ngày càng hiện đại. Phát triển công nghiệp gắn với bảo đảm an sinh xã hội sẽ là nền tảng để Bắc Ninh giữ chân người lao động, giúp họ yên tâm lập nghiệp và gắn bó lâu dài.