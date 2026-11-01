[Video] Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng cao nhất trong 22 tháng

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan của giới phân tích gần như biến mất sau khi giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/oz. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì xu hướng lạc quan với tỷ lệ ủng hộ giá tăng nhỉnh hơn, bất chấp đợt lao dốc mạnh của kim loại quý.