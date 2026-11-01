[Video] Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng cao nhất trong 22 tháng
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 22 tháng qua, trong bối cảnh nguồn cung trong nước thắt chặt và lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Cụ thể, ngày 29/10, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 470 đến 480 USD/tấn, tăng khoảng 30 USD/tấn so với tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung nội địa hiện khá hạn chế, trong khi vụ thu hoạch Thu Đông dự kiến đến cuối tháng 11 mới bắt đầu, với sản lượng chỉ bằng khoảng một nửa vụ Hè Thu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gia-gao-xuat-khau-viet-nam-tang-cao-nhat-trong-22-thang-post999432.html