'Bộ ba' tiêu biểu ở Lữ đoàn Pháo binh 368

Từ thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), những năm qua, Thiếu tá Phan Văn Sóng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 11 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai ứng dụng, góp phần nâng cao trình độ, khả năng đánh giỏi, bắn trúng của đơn vị. Năm 2025, anh là chủ nhân của “Bộ phác họa hố thiết bị pháo 85mm” đơn giản, gọn nhẹ nhưng có nhiều tính năng ưu việt, giúp các pháo thủ tiếp cận, làm quen trước khi luyện tập, thao tác trên pháo, vừa thiết thực giữ tốt, dùng bền, vừa rút ngắn thời gian làm công tác chuẩn bị chiến đấu của khẩu đội. Đam mê sáng tạo, năm 2026, anh tiếp tục cho “ra lò” bộ “Thiết bị bắn mục tiêu vận động của pháo 85mm” được chỉ huy Lữ đoàn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Từ trái qua: Thiếu tá Phan Văn Sóng, Hạ sĩ Phạm Huyền Trang và Đại úy Lê Văn Ngà.

Là con người của công việc, quá trình công tác, Thiếu tá Phan Văn Sóng thường xuyên sâu sát, tích cực truyền thụ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ thuộc quyền, nhất là những cán bộ trẻ mới. Được cấp trên tin tưởng cử đi tăng cường, hỗ trợ, làm đạo diễn trong các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các địa phương, đơn vị, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối năm 2025, sau những trận mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung, anh hăng hái chỉ huy lực lượng lính thợ của Lữ đoàn lên đường tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, trực tiếp xây dựng 8 căn nhà cho người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk).

Dáng người cao to, tác phong nhanh nhẹn, gương mặt sạm đen, có tài bắn súng, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi, thương yêu bộ đội-đó là “đặc điểm nhận dạng” của Đại úy Lê Văn Ngà, Đại đội trưởng Đại đội Chỉ huy 23 theo lời kể của các chiến sĩ trẻ ở Lữ đoàn Pháo binh 368. Tham gia Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu” năm 2025 do Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng cục Chính trị phối hợp thực hiện, anh Ngà là vận động viên bắn súng K54, AK, RPK, RPD, B41, pháo 85mm, cối 82mm, cối 100mm tốt nhất của đội tuyển Quân khu 5.

Từ kinh nghiệm thực tế sau lần cọ xát cấp toàn quân, Đại úy Lê Văn Ngà thường xuyên nhắc nhở bộ đội: “Trong hội thao, thi đấu, ai nhanh hơn, chính xác hơn thì sẽ là người chiến thắng. Do đó, các đồng chí phải tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng phối hợp, hiệp đồng, tuyệt đối tránh tư tưởng thỏa mãn dừng lại”. Tinh thần ấy được cán bộ, chiến sĩ Đại đội Chỉ huy 23 quán triệt, cụ thể hóa một cách sinh động, hiệu quả trong cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng do Quân khu 5 tổ chức cuối năm 2025, khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, đo đạc, xác định phần tử, quan sát, sửa bắn cho các trận địa pháo. Danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đại đội Chỉ huy 23, trong đó có vai trò rất lớn của “thuyền trưởng” Lê Văn Ngà.

“Phát huy truyền thống vẻ vang, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 đang ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Mỗi ngày hai buổi, trên làn sóng truyền thanh nội bộ, giọng đọc truyền cảm của Hạ sĩ Phạm Huyền Trang, nhân viên Câu lạc bộ (Phòng Chính trị) đã trở nên quen thuộc với những người lính pháo binh. Đầu năm 2025, sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có việc làm ổn định, nhưng Huyền Trang vẫn quyết định xung phong nhập ngũ để được rèn luyện, thử thách bản thân và cống hiến nhiều hơn. Trong môi trường mới, phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn của nữ cử nhân báo chí truyền thông được cấp ủy, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy, tỏa sáng.

Từ một cộng tác viên xuất sắc của chương trình truyền thanh nội bộ, kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Huyền Trang được Phòng Chính trị tin tưởng “rút lên” tăng cường, bồi dưỡng nâng cao khả năng tác nghiệp, quay phim, chụp ảnh, viết bài, dựng phim, xử lý hậu kỳ. Thông minh, chịu khó, ham học hỏi, lại có nhiều sáng tạo, những bản tin, phóng sự truyền thanh của Trang ngày càng hoàn thiện, chỉn chu hơn. Ngày nghỉ cuối tuần, các chuyên mục: "Nhịp cầu âm nhạc", "Tình yêu lính trẻ", "Tâm tình chiến sĩ" do Huyền Trang lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và trực tiếp thực hiện luôn được mọi người đón nhận.

Là thành viên tổ công nghệ số, thời gian qua, Huyền Trang còn tích cực hỗ trợ Đại úy Hồ Văn Nào, Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tài liệu chuyên ngành, xây dựng các video, clip tuyên truyền. Tham gia Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 do Quân khu 5 tổ chức, Huyền Trang được Ban tổ chức tặng bằng khen và giấy chứng nhận Tuyên truyền viên xuất sắc. Trong những đêm sinh nhật đồng đội do Đoàn cơ sở và các chi đoàn, liên chi đoàn tổ chức, sự xuất hiện của người dẫn chương trình, hoạt náo viên, ca sĩ, vũ công Huyền Trang luôn khiến bầu không khí trở nên sôi nổi, rộn ràng hơn.

Tuy độ tuổi, cương vị công tác khác nhau, song “bộ ba” tiêu biểu ở Lữ đoàn Pháo binh 368 vừa kể trên đều có một điểm chung, đó là tình yêu đơn vị, khát khao cống hiến, khẳng định năng lực và bản lĩnh, sức trẻ của bản thân.