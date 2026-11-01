Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026
Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, hướng tới thanh niên, sinh viên, người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp. Cuộc thi tập trung phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích người tham gia vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, sản xuất và kinh doanh.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--le-phat-dong-cuoc-thi--tim-hieu-phap-luat-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua--nam-2026-562516.htm