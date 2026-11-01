Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, mỗi giờ học nghề là thêm một cơ hội để học viên chuẩn bị hành trang cho ngày trở về. Từ những sản phẩm mây tre đan đến kỹ thuật chăn nuôi, hàn cơ khí, kiến thức và kỹ năng được trang bị giúp học viên có thêm cơ hội tìm việc làm, tạo thu nhập, từng bước gây dựng cuộc sống mới và vững vàng tái hòa nhập cộng đồng.