Giá vàng tuần tới: Xu hướng giảm chiếm ưu thế sau tuần lao dốc mạnh

Giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần giảm mạnh khi đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng bị đảo ngược bởi áp lực bán gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng tiếp tục thắt chặt chính sách, cùng với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ Sáu, kéo theo hoạt động bán ra trên diện rộng tại thị trường kim loại quý.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.994,95 USD/oz vào tối Chủ nhật. Ban đầu, giá vàng tăng trở lại khi lực mua bắt đáy xuất hiện sau đợt bán tháo của tuần trước, khiến kim loại quý này giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/oz.

Đà phục hồi được củng cố trong phiên thứ Ba khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, đưa giá vàng trở lại trên mức 4.050 USD/oz trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào ngày thứ Tư.

Sau khi Fed bỏ phiếu với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống để giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75-4,00%, trong đó hai thành viên phản đối ủng hộ phương án tăng thêm 25 điểm cơ bản, giá vàng giao ngay đã thiết lập mức cao nhất tuần tại 4.082,50 USD/oz ngay trước khi thị trường chứng khoán đóng cửa phiên thứ Tư. Tuy nhiên, sau đó bên bán dần giành lại quyền kiểm soát thị trường.

Giá vàng tiếp tục chịu sức ép trong phiên thứ Năm khi tăng trưởng GDP quý III của Mỹ cao hơn dự báo và lạm phát cơ bản, đo lường bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), vẫn ở mức cao, củng cố kỳ vọng Fed có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Kim loại quý này giảm trở lại gần ngưỡng 4.000 USD/oz trong bối cảnh đồng USD tiếp tục được hỗ trợ, dù áp lực có phần dịu bớt nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt và giá dầu giảm.

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên thứ Sáu khi cổ phiếu công nghệ lao dốc do những lo ngại ngày càng lớn về hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo làn sóng bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn.

Giá vàng xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/oz và tiếp tục giảm cùng với bạc và các kim loại quý khác, khi hoạt động bán bắt buộc và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Cuối cùng, giá vàng giao ngay thiết lập mức thấp nhất tuần tại 3.870,25 USD/oz vào cuối chiều thứ Sáu, cũng là mức thấp nhất trong hơn một năm. Khi thị trường tiến gần thời điểm đóng cửa, giá vàng chỉ giao dịch cao hơn mức đáy này vài USD.

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan của giới phân tích gần như biến mất sau khi giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/oz. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì xu hướng lạc quan với tỷ lệ ủng hộ giá tăng nhỉnh hơn, bất chấp đợt lao dốc mạnh của kim loại quý.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 16 chuyên gia có 1 chuyên gia (6%) dự báo giá vàng tăng, 10 chuyên gia (63%) dự báo sẽ tiếp tục giảm, 5 chuyên gia còn lại (31%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 184 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 98 người (53%) kỳ vọng giá tăng, 56 người khác (30%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 30 nhà đầu tư còn lại (16%) dự đoán rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định: “Sức hấp dẫn của vàng đã suy giảm”.

Theo ông, giá vàng từng ở gần mức 4.700 USD/oz vào cuối tháng 8, nhưng hiện đã giảm xuống dưới dải Bollinger dưới, tương đương mức thấp hơn hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động 20 ngày.

Tuy nhiên, Chandler cho rằng thị trường vẫn chưa xuất hiện một đợt bán tháo mang tính đầu hàng. Nếu giá vàng tiếp tục thiết lập mức thấp mới trong năm, kim loại quý này có thể giảm về vùng 3.750-3.850 USD/oz.

Cùng dự báo xu hướng giảm, Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu sức ép trong tuần tới, khi thị trường đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và nguy cơ xung đột tại Iran tái diễn. Ông lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể có những động thái khiến căng thẳng leo thang, dẫn đến làn sóng né tránh rủi ro mạnh trên thị trường.

Đồng quan điểm, Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết ông có cái nhìn tiêu cực về triển vọng giá vàng trong tuần tới. Theo ông, xét về mặt kỹ thuật, việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 4.000 USD/oz là diễn biến đáng chú ý.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Theo ông, giá vàng đã duy trì xu hướng giảm trong gần hai tháng rưỡi, với các đỉnh ngắn hạn liên tục thấp dần, hình thành một đường kháng cự gần như hoàn hảo.

Kuptsikevich cảnh báo triển vọng ngắn hạn vẫn đáng lo ngại khi đà giảm của vàng diễn ra đồng thời với hoạt động bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán. Theo ông, đây là biểu hiện điển hình của xu hướng rút khỏi tài sản rủi ro trong bối cảnh có thể xuất hiện các yêu cầu bổ sung ký quỹ, khiến nhà đầu tư phải cơ cấu lại vị thế mà ít quan tâm đến mức giá.

Theo Kuptsikevich, dù Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không tăng lãi suất trong tuần, các quyết định và thông điệp chính sách vẫn củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong khi đó, giá dầu đang tiến gần giới hạn trên của biên độ giao dịch trong năm, báo hiệu áp lực lạm phát có thể gia tăng. Ông cho rằng mối tương quan nghịch giữa giá dầu và giá vàng từng xuất hiện cách đây bốn năm đang quay trở lại, khiến FxPro phải xem xét lại kịch bản dự báo được duy trì từ đầu năm, trong đó giá vàng có thể giảm xuống 3.300 USD/oz.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, nhận định giá vàng và bạc đang kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu những ngưỡng này bị phá vỡ rõ ràng, thị trường kim loại quý có thể chứng kiến làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Theo ông, diễn biến giá trong phiên thứ Sáu có phần bất thường bởi đợt giảm không xuất phát từ sự tăng mạnh rõ rệt của đồng USD. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và lợi suất trái phiếu nói chung đều giảm, trong khi giá dầu chỉ tăng khoảng 2–2,5%, chưa đủ tương xứng với mức giảm mạnh của vàng.

Trong khi đó, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hoạt động tại Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới do chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều.

Theo ông, các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz có thể dẫn đến hành động trả đũa ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Diễn biến này có thể đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Ngược lại, nếu đảng Dân chủ giành thêm lợi thế trong cuộc bầu cử, tâm lý bất an của những người ủng hộ đảng Cộng hòa có thể thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dù dự báo giá vàng đi ngang, ông Checkan vẫn nhìn nhận các đợt giảm giá là cơ hội mua vào với mức giá hấp dẫn.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng giá vàng đang chịu tác động đan xen từ sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ, giá năng lượng tăng và những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất, thay vì chỉ một nguyên nhân riêng lẻ.

Theo ông, vị thế tài sản trú ẩn an toàn không giúp vàng tránh khỏi áp lực bán khi thị trường gia tăng nhu cầu nắm giữ tiền mặt.

Welsh nhận định yếu tố rõ ràng nhất có thể tạo ra sự thay đổi đối với giá vàng là hoạt động kinh tế Mỹ suy yếu đáng kể, đặc biệt trên thị trường lao động. Điều này có thể khiến thị trường giảm kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo và kéo lợi suất thực xuống thấp hơn.

Tuy nhiên, việc ngân hàng trung ương chỉ tạm dừng tăng lãi suất có thể chưa đủ để hỗ trợ giá vàng. Theo ông, cả Fed và ECB vẫn duy trì lập trường có điều kiện theo hướng tiếp tục thắt chặt, vì vậy thị trường cần bằng chứng về sự thay đổi thực sự trong triển vọng chính sách tiền tệ.

Welsh cho rằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần tới, sẽ là phép thử quan trọng. Nếu số liệu việc làm yếu, đi kèm tăng trưởng tiền lương chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc số liệu các kỳ trước được điều chỉnh giảm, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 có thể suy yếu đáng kể, tạo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn cho giá vàng.

Dù vậy, ông lưu ý một báo cáo đơn lẻ có thể chưa đủ để thay đổi triển vọng nếu lạm phát vẫn ở mức cao và nền kinh tế tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu tốt. Khi đó, bất kỳ đợt phục hồi nào của giá vàng cũng có thể chỉ là nhịp tăng ngắn hạn trong giai đoạn tích lũy đang tiếp diễn.

Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ phải theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng cùng những sự kiện địa chính trị có khả năng tác động mạnh đến thị trường. Trong đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 được xem là hai yếu tố đáng chú ý nhất.

Tuần giao dịch bắt đầu với việc công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) trong tháng 10 vào sáng thứ Hai. Sang thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận số liệu việc làm còn trống từ báo cáo JOLTS, trong khi diễn biến bỏ phiếu tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tiếp tục chi phối các thông tin thời sự.

Ngày thứ Tư, thị trường sẽ có thêm dữ liệu về việc làm tại Mỹ thông qua báo cáo việc làm phi nông nghiệp khu vực tư nhân của ADP, tiếp đó là chỉ số PMI ngành dịch vụ của ISM. Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ.

Tuần giao dịch khép lại vào sáng thứ Sáu với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, tiếp theo là kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.