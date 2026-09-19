Đáng lo cho nghệ sĩ Vân Dung

Vân Dung đang gây chú ý với vai bà Ngọc trong phim giờ vàng Mùa Hè Năm Ấy. Càng về những tập gần đây, nhân vật của nữ nghệ sĩ càng trở thành tâm điểm tranh luận khi liên tục can thiệp vào mối quan hệ giữa con gái Phương và Khánh.

Trong tập 18, mâu thuẫn giữa bà Ngọc và Phương được đẩy lên cao khi những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ. Phương phát hiện mẹ từng tìm gặp Khánh và tìm cách ngăn cản chuyện tình cảm của hai người. Khi con gái chất vấn, bà Ngọc không giữ được bình tĩnh và tát Phương. Phân cảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hơn 1,5 triệu lượt xem.

Vân Dung gây tranh cãi vì vai diễn trong phim giờ vàng.

Trước đó, bà Ngọc cũng trực tiếp tìm gặp Khánh sau khi biết Phương có ý định dùng tiền mua căn hộ để hỗ trợ anh. Bà yêu cầu Khánh không tiếp tục bước vào cuộc sống của con gái, đồng thời nhắc lại những khoản tiền gia đình Khánh từng giúp đỡ mình trong quá khứ. Theo bà Ngọc, những ân tình giữa hai gia đình đã được giải quyết, vì vậy Khánh không nên tiếp tục dựa vào chuyện cũ để đến gần Phương.

Cách hành xử quyết liệt này khiến nhân vật nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng bà Ngọc quá áp đặt, nhất là khi Phương đã trưởng thành và có quyền tự quyết định chuyện tình cảm. Việc bà Ngọc chủ động can thiệp, thậm chí giấu con gái những chuyện xảy ra trong quá khứ, càng khiến nhân vật khó nhận được sự đồng cảm.

Bà Ngọc cũng trực tiếp tìm gặp Khánh sau khi biết Phương có ý định dùng tiền mua căn hộ để hỗ trợ anh.

Tuy nhiên, bà Ngọc không phải người mẹ được xây dựng đơn thuần bằng sự lạnh lùng. Trong quá khứ, khi chồng đau ốm, bà phải chạy vạy tiền bạc để lo cho gia đình. Gia đình Khánh từng giúp đỡ bà trong giai đoạn khó khăn. Sau khi chồng qua đời, bà tiếp tục một mình gánh vác gia đình và đặt tương lai của Phương lên hàng đầu.

Những biến cố này phần nào lý giải cho cách bà Ngọc nhìn Khánh. Với nhân vật, chuyện tình cảm giữa Phương và Khánh không chỉ liên quan đến hai người trẻ mà còn gắn với những tổn thương trong quá khứ. Bà muốn con gái có cuộc sống ổn định và tránh lặp lại những điều từng xảy ra, nhưng cách bảo vệ ấy lại trở thành sự áp đặt.

Vân Dung cũng từng chia sẻ về những phản ứng dành cho vai diễn. Nữ nghệ sĩ cho biết khi xem lại bà Ngọc, cô có cảm giác vừa giận vừa thương. Theo cách nhìn của Vân Dung, phía sau sự cứng rắn của nhân vật vẫn là tình yêu và nỗi lo dành cho con gái.

Điều đáng chú ý là tranh luận về bà Ngọc không đồng nghĩa diễn xuất của Vân Dung bị phủ nhận. Ngược lại, việc khán giả phản ứng mạnh trước từng hành động của nhân vật cho thấy nữ nghệ sĩ đã tạo được một hình tượng đủ sức gây cảm xúc. Đây cũng là màu sắc khác với hình ảnh hài quen thuộc của Vân Dung trên sân khấu.

Vai bà Ngọc tiếp tục cho thấy Vân Dung đang mở rộng hình ảnh trên màn ảnh nhỏ.

Với Vân Dung, điều đáng lo lúc này không hẳn là việc bà Ngọc bị khán giả phản ứng, mà là nhân vật đang tạo ra cảm xúc mạnh đến mức dễ khiến diễn viên bị kéo vào những tranh luận vốn thuộc về câu chuyện trên màn ảnh. Dẫu vậy, khi Mùa Hè Năm Ấy vẫn còn tiếp diễn, những diễn biến tiếp theo của bà Ngọc sẽ là cơ sở để khán giả nhìn lại toàn bộ lựa chọn của nhân vật.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, vai bà Ngọc tiếp tục cho thấy Vân Dung đang mở rộng hình ảnh trên màn ảnh nhỏ. Một nhân vật khiến người xem bức xúc chưa chắc là một vai diễn thất bại; với trường hợp này, những tranh luận xung quanh bà Ngọc đang trở thành một phần đáng chú ý của Mùa Hè Năm Ấy.