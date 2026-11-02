Sau phát ngôn gây sốc, sếp OpenAI đi mua RAM và chip ở Hàn Quốc

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (trái) và CEO OpenAI Sam Altman đã có cuộc gặp mặt tại Seoul vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Yonhap.

CEO OpenAI Sam Altman vừa có chuyến thăm không báo trước tới Hàn Quốc, gặp lãnh đạo Samsung và SK Group. Chuyến đi diễn ra khi OpenAI cần củng cố nguồn cung chip nhớ và mở rộng hạ tầng tính toán phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngay trước chuyến đi, Altman xuất hiện trong podcast của kênh In a Cheek Pint. Tại đây, ông chia sẻ quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng việc người dùng cá nhân đang sở hữu nhiều RAM không phải điều tích cực.

"Nhìn từ góc độ phân bổ toàn cầu, việc mọi người giữ một phần RAM trong máy tính mình và chỉ sử dụng 5% thời gian là khá tệ. Bạn muốn đạt được mức độ sử dụng tối đa trên đám mây nếu muốn đối phó với tình hình đang rất phụ thuộc vào nguồn cung như hiện tại", CEO OpenAI nhận định.

Ngày 31/10, ông Altman gặp khoảng 50 lãnh đạo các công ty thành viên Samsung tại Yongin, phía nam Seoul. Theo Samsung, hai bên trao đổi về xu hướng AI, cơ hội kinh doanh và tác động của công nghệ này đối với hoạt động quản trị, vận hành doanh nghiệp.

Sam Altman nhấn mạnh việc ứng dụng AI đơn thuần sẽ không còn đủ để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. "Lợi thế cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào cách doanh nghiệp tận dụng AI để tăng tốc, phát triển sản phẩm tốt hơn và vượt lên trước đối thủ", CEO OpenAI cho biết.

Ông Altman cũng dùng bữa trưa với Chủ tịch SK Group Chey Tae-won tại Seoul. Theo truyền thông Hàn Quốc, lãnh đạo SK hynix và SK Telecom tham dự. Hai bên được cho là đã trao đổi về nguồn cung chip nhớ băng thông cao (HBM) và kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, nội dung cụ thể chưa được công bố. SK hynix nói với CNBC rằng công ty không thể xác nhận cuộc gặp.

HBM đóng vai trò thiết yếu trong các bộ tăng tốc AI, giúp xử lý lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao. Trung tâm dữ liệu cung cấp năng lực tính toán để vận hành các mô hình AI. Đây đều là những thành phần quan trọng trong kế hoạch mở rộng hạ tầng của OpenAI.

Quan hệ hợp tác giữa OpenAI với Samsung và SK Group được thiết lập từ tháng 10/2025 trong khuôn khổ sáng kiến Stargate. Samsung Electronics và SK hynix khi đó lên kế hoạch tăng sản lượng chip nhớ tiên tiến. Các bên cũng thống nhất nghiên cứu khả năng phát triển trung tâm dữ liệu AI tại Hàn Quốc.

Dự án Stargate nhằm mở rộng hạ tầng AI của OpenAI trên toàn cầu. Hàn Quốc có vai trò đáng kể nhờ vị thế trong ngành bán dẫn, năng lực sản xuất chip nhớ và nguồn vốn đầu tư từ khu vực công lẫn tư nhân.

Chuyến thăm mới nối tiếp cuộc gặp giữa Altman và Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong tại trụ sở OpenAI ở San Francisco hồi tháng 7 năm nay. CNBC không ghi nhận thỏa thuận mới nào được công bố.

Tuy nhiên, việc ông Altman trực tiếp gặp lãnh đạo hai tập đoàn cho thấy tầm quan trọng của các đối tác Hàn Quốc đối với kế hoạch phát triển của OpenAI.