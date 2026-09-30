Cú hích cho bất động sản công nghiệp

Khu công nghiệp Yên Phong II-C. Ảnh: Minh Quân.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vốn FDI thực hiện 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ và là mức kỷ lục của giai đoạn 8 tháng trong 5 năm trở lại đây. Lực hút này thể hiện rõ nhất ở miền Bắc với khoảng 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất (chiếm 80,5% cả nước), tâm điểm là nhóm máy tính, điện tử và sản phẩm quang học (chiếm gần 66%).

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá, sự mở rộng quy mô của các tập đoàn công nghệ cao như ở một số địa phương TP Bắc Ninh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng… đang đẩy nhu cầu thuê đất công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho lên cao. Yếu tố thu hút nhà đầu tư giờ đây không chỉ nằm ở chi phí lao động. Việt Nam đang hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh hơn: hạ tầng giao thông kết nối liên vùng thông suốt, nguồn cung bất động sản chất lượng cao tăng nhanh và môi trường chính sách ngày càng cởi mở.

Ông Nguyễn Phước Thuận - Giám đốc Bộ phận Cho thuê Công nghiệp và Văn phòng tại Cushman & Wakefield Việt Nam đánh giá, nhà đầu tư ngày nay không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn hay các điều kiện thương mại cạnh tranh. Yếu tố được quan tâm nhiều hơn là mức độ minh bạch của môi trường đầu tư, tính ổn định của chính sách, cũng như khả năng phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Chu Xuyên - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt cho rằng, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và doanh nghiệp (DN) Trung Quốc đang mở rộng, đặc biệt trong công nghiệp, chuỗi cung ứng và sản xuất xanh. Tại Hải Phòng, DN đang phát triển và vận hành Khu công nghiệp An Dương, hướng tới mô hình tích hợp giữa hạ tầng sản xuất và hệ thống dịch vụ hỗ trợ. Hiện khu công nghiệp có 12 hecta nhà xưởng cho thuê với 22 nhà xưởng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Tỷ lệ lấp đầy đất nền đạt 95%. Những con số trên cho thấy sức hút của mô hình khu công nghiệp không chỉ nằm ở diện tích đất sẵn có, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng cung cấp một hệ sinh thái đủ hoàn chỉnh để DN nhanh chóng triển khai sản xuất. Cùng với phát triển hạ tầng, yếu tố xanh đang được đưa vào hoạt động của khu công nghiệp.

Tại miền Bắc, khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên đang nổi lên như những cực tăng trưởng mới nhờ khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất điện tử lớn. Điều này cho thấy, khu công nghiệp thế hệ mới không chỉ là nơi cung cấp đất sản xuất, mà trở thành một hệ sinh thái tích hợp gồm nhà máy, logistics, dịch vụ hỗ trợ, năng lượng và hạ tầng số. Và tính đến quý II/2026, tổng quỹ đất khu công nghiệp tại miền Bắc vượt 25.200ha, tăng 15,7% theo năm. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 5,8 triệu m², trong đó Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên dẫn đầu và vẫn tiếp tục tăng lên.

Khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn được định hướng thành cực động lực hội nhập quốc tế, trung tâm dịch vụ, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Các tuyến metro trọng điểm (số 2, 10, 14) đang triển khai, cùng việc khép kín Vành đai 4 và mở rộng, nâng cấp Nội Bài gắn với các trung tâm logistics, thương mại tự do quốc tế, củng cố vị thế khu vực phía Bắc trong bản đồ sản xuất và logistics quốc gia...

Theo giới chuyên gia tài chính, khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống chủ yếu đáp ứng nhu cầu thuê đất và xây dựng nhà máy, các khu công nghiệp thế hệ mới đang hướng tới khả năng cung cấp một hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh, từ nhà xưởng tiêu chuẩn cao, kho vận, logistics, năng lượng, xử lý môi trường đến các dịch vụ hỗ trợ DN. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.