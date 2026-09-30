Đôi giày 'made in China' gây khó hiểu của Gucci

Ảnh: Gucci

Mới đây, giám đốc sáng tạo Demna của thương hiệu Gucci đã tạo ra một mẫu giày sneaker mang phong cách tương lai mang tên Drip, với mức giá khoảng 1000 USD. Theo trang web của Gucci, đôi giày này được gắn nhãn "Made in China" - sản xuất tại Trung Quốc. Reuters cũng ghi nhận các mẫu giày Drip được trưng bày tại một cửa hàng Gucci ở Paris mang cùng nhãn này.

Đây chính là một bước đi phá vỡ truyền thống sản xuất tại Ý của hãng. Dù vậy, một số nhà quan sát trong ngành nhận định điều này có thể làm tổn hại hình ảnh cao cấp của thương hiệu, trong lúc hãng đang nỗ lực giành lại nhóm khách hàng trung lưu.

Đôi giày được gắn nhãn "Made in China" - sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Động thái này cho thấy thách thức mà giám đốc sáng tạo Demna của Gucci đang phải đối mặt: vừa phải tạo ra những sản phẩm đột phá, vừa phải kiểm soát chi phí để thu hút nhóm khách hàng được gọi là "aspirational" (khao khát vươn lên) - nhóm chiếm phần lớn người tiêu dùng hàng xa xỉ, vốn nhạy cảm về giá hơn giới siêu giàu.

Demna vừa giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình cho Gucci tại buổi trình diễn ở Milan vào thứ Sáu vừa qua. Thành công của bộ sưu tập này có ý nghĩa sống còn với công ty mẹ Kering và Tổng giám đốc Luca de Meo, người tiếp quản tập đoàn vào năm ngoái để dẫn dắt quá trình phục hồi, nhưng đà tăng ban đầu của giá cổ phiếu đã chững lại trong năm nay.

Gucci, thương hiệu chủ lực của Kering, đã chứng kiến doanh số giảm một nửa trong ba năm qua, gây áp lực lên biên lợi nhuận và buộc tập đoàn phải đóng cửa hàng chục cửa hàng.

Trong một tuyên bố, Gucci cho biết nước Ý sẽ "luôn là trái tim trong mô hình sản xuất và bản sắc của Gucci", nhưng hãng đã quyết định hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc, tương tự như cách đã từng hợp tác với các nhà cung cấp Thụy Sĩ và Nhật Bản cho các sản phẩm như đồng hồ và kính mắt trước đây.

"Đối tác được lựa chọn có kiến thức công nghệ và năng lực phù hợp nhất để đạt được các tiêu chuẩn về hiệu suất và chất lượng mà chúng tôi hướng đến," hãng bổ sung. Đại diện Gucci cho biết hiện chưa có kế hoạch rộng hơn nào về việc chuyển sản xuất của Gucci ra ngoài nước Ý.

MẪU SNEAKER ĐẦU TIÊN CỦA DEMNA CHO GUCCI

Mẫu sneaker Drip, được trang web của Gucci mô tả là "mẫu sneaker đầu tiên của Demna cho Gucci", đã được mở bán vào tháng trước, nằm trong bộ sưu tập Primavera của nhà thiết kế này.

Với giá bán lẻ khoảng 800 euro tại châu Âu và 1.000 USD tại Mỹ, đôi giày này rẻ hơn nhiều mẫu giày khác của Gucci, dù vẫn nằm vững chắc trong phân khúc xa xỉ. Thiết kế giày không dây, được làm từ nylon, vải canvas hoặc da lộn.

Mẫu giày Drip của Gucci. Ảnh: Gucci

Drip là sự khác biệt so với mẫu sneaker Ace truyền thống của Gucci, vốn làm bằng da trắng có dây buộc, và hình dáng như chiếc tất của nó gợi nhớ đến các thiết kế sneaker đế thô của Demna tại Balenciaga, vốn từng gây tiếng vang trong giới streetwear vào cuối thập niên 2010.

Một mẫu sneaker slip-on thứ hai, làm bằng da, thuộc cùng bộ sưu tập Primavera cũng được gắn nhãn "Made in China", theo trang web của Gucci. Đại diện thương hiệu cho biết mẫu giày này được sản xuất tại Trung Quốc vì những lý do kỹ thuật tương tự, liên quan đến thiết kế của đôi giày.

Mẫu giày thứ 2 được sản xuất tại Trung Quốc của Gucci. Ảnh: Gucci

Tất cả các mẫu giày khác của Gucci có ghi xuất xứ trên trang web đều được sản xuất tại Ý.

Trung Quốc là trung tâm sản xuất giày sneaker toàn cầu và các nhà sản xuất tại đây đã tạo dựng được danh tiếng tốt với cả thương hiệu đại chúng lẫn cao cấp. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng với trường hợp của Gucci, việc rời bỏ sản xuất tại Ý có thể gây ra phản ứng dữ dội đối với khách hàng.

"Chúng tôi cho rằng điều này tạo ra sự căng thẳng tiềm tàng giữa nguồn gốc xuất xứ và định vị xa xỉ mà Gucci đang tìm cách giành lại," các nhà phân tích của Berenberg nhận định trong một báo cáo.

Ông Simon Whitehouse, chuyên gia tư vấn kinh doanh hàng xa xỉ tại Milan, thì thẳng thắn hơn. "'Made in China' không phải là một hình ảnh đẹp," ông chia sẻ với hãng tin Reuters.

"Made in China" không phải là một hình ảnh đẹp đối với ngành hàng xa xỉ. Ảnh: GQ

Hai nguồn tin của Kering cho Reuters biết thương hiệu cũng đã bắt đầu giảm giá một số sản phẩm chọn lọc, bao gồm cả tại Trung Quốc, như một phần trong nỗ lực giành lại thị phần. Bà Carole Madjo, nhà phân tích của Barclays, cho biết việc giảm giá khiến một số nhà đầu tư bất ngờ, và họ hiện đang chú ý hơn đến bất kỳ động thái nào khác có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Gucci trong mắt người mua.

"Một số người đang tự hỏi: liệu có nên tiếp tục mua Gucci khi giá đang giảm xuống?" bà nói. "Việc có các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc có thể làm dấy lên tranh luận về phương trình giá trị - giá cả của thương hiệu".