Kinh tế Ninh Bình 9 tháng: Công nghiệp tăng 25%, xuất khẩu tăng 50%

Một góc phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trương Dũng

Theo Báo cáo số 309/BC-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng “xanh, bền vững, hài hòa”. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ hiện chiếm hơn 82% cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế Ninh Bình khi tăng trưởng 9 tháng đạt 16,37%. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp quý 3 ước tăng 20,43%, đưa mức tăng 9 tháng lên 25,01% so với cùng kỳ năm 2025.

Động lực chính đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với nhiều nhóm sản phẩm có mức tăng trưởng cao. Trong đó, sản lượng máy tính xách tay tăng 65,3%; điện sản xuất tăng 40,5%; xe ô tô tải tăng 35,5%; linh kiện, mô-đun camera, màn hình cảm ứng tăng 15,1%; xi măng và clanhke tăng 6,5%.

Bên cạnh những sản phẩm tăng trưởng mạnh, một số nhóm hàng vẫn chịu sức ép khi sản lượng quần áo các loại giảm 0,6%, đạm urê giảm 6,3% và xe ô tô dưới 10 chỗ giảm 12,5%.

Cùng với phát triển sản xuất, Ninh Bình đang từng bước tăng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu cung ứng điện. Toàn tỉnh hiện có 699 tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất khoảng 173,54 MW.

Những kết quả này cho thấy công nghiệp tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng giúp Ninh Bình duy trì đà tăng trưởng, đồng thời tạo dư địa để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất và giá trị gia tăng trong thời gian tới.

Không chỉ công nghiệp, khu vực thương mại và dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng khá với mức tăng 9,04% trong 9 tháng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế 9 tháng ước đạt 240.343 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, du lịch tiếp tục trở thành điểm sáng khi không gian phát triển được mở rộng, thu hút lượng khách lớn trong và ngoài nước.

Riêng quý 3, Ninh Bình ước đón 3,6 triệu lượt khách, mang về khoảng 4.100 tỷ đồng doanh thu. Lũy kế 9 tháng, tổng lượng khách đạt 20,55 triệu lượt, trong đó có 2,45 triệu lượt khách quốc tế và 18,1 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt 21.350 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế về du lịch của tỉnh Ninh Bình tăng khá mạnh những năm gần đây. Ảnh: T.L

Cùng với du lịch, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét trong bức tranh kinh tế 9 tháng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Ninh Bình đạt 28.132 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, linh kiện điện tử đạt khoảng 11.256,6 triệu USD, tăng 38,1%; may mặc đạt 3.156,7 triệu USD, tăng 116,4%; máy tính và linh kiện đạt 2.854,5 triệu USD, tăng 67,3%; giày dép đạt 1.856,2 triệu USD, tăng 30%.

Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 51%, đạt khoảng 25.448 triệu USD trong 9 tháng.

Những con số trên cho thấy khu vực sản xuất hướng về xuất khẩu đang tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt ở các nhóm ngành điện tử, máy tính, may mặc và giày dép.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,73%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 315,1 nghìn ha. Vụ Xuân đạt sản lượng lúa 909,3 nghìn tấn, năng suất 68,58 tạ/ha, thuộc mức cao trong những năm gần đây.

Ninh Bình hiện duy trì 197 cánh đồng lớn với diện tích hơn 6.600 ha, đồng thời mở rộng mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước, tạo tín chỉ các-bon trên hơn 8,8 nghìn ha. Đây được xem là hướng đi gắn sản xuất nông nghiệp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh.

Lĩnh vực thủy sản cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định, với sản lượng 9 tháng ước đạt 228.922 tấn, tăng 2,11%. Chương trình OCOP tiếp tục được mở rộng, toàn tỉnh hiện có 1.001 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 7 sản phẩm đạt 5 sao.

THU HÚT ĐẦU TƯ TĂNG, GIẢI NGÂN VẪN LÀ ĐIỂM NGHẼN

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn Ninh Bình đạt 125.230 tỷ đồng, tương đương 69,6% kế hoạch năm.

Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, với tổng thu 9 tháng ước đạt 45.075 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa khoảng 41.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 4.060 tỷ đồng.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tỉnh đã cấp mới 124 dự án, gồm 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 493,7 triệu USD và 86 dự án trong nước với tổng vốn 12.384,5 tỷ đồng.

Khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng tiếp tục mở rộng với 3.909 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 41.046 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu vực FDI vẫn duy trì hoạt động tương đối ổn định trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều biến động. Các doanh nghiệp FDI đang giải quyết việc làm cho khoảng 250 nghìn lao động và đóng góp khoảng 22.100 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong 9 tháng.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang là một trong những vấn đề cần được tập trung tháo gỡ. Đến hết 9 tháng, Ninh Bình mới giải ngân 12.829,55 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đây là điểm cần được tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo trong quý 4, nhất là trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng, kích thích hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu và các ngành dịch vụ liên quan.