LPBank chào bán hơn 3.983 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo phương án chào bán, LPBank đăng ký chào bán 39.834.115 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong đó, mã LPB7Y202504 có 17.852.965 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã LPB8Y202505 có 19.982.150 trái phiếu, kỳ hạn 8 năm; mã LPB10Y202506 có 1.999.000 trái phiếu, kỳ hạn 10 năm. Khối lượng chào bán đợt 2 gồm 14.834.115 trái phiếu cùng kỳ hạn chưa chào bán hết trong đợt 1 chuyển sang và 25.000.000 trái phiếu dự kiến chào bán đợt 2 đã được phê duyệt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi. Cụ thể, lãi suất đối với mã LPB7Y202504 bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,78%/năm; mã LPB8Y202505 cộng 3,85%/năm và mã LPB10Y202506 cộng 3,90%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank tại ngày xác định lãi suất. Lãi được thanh toán định kỳ hằng năm.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ 06/10/2026 đến 05/11/2026. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương 20.000.000 đồng theo mệnh giá; nhà đầu tư tổ chức tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1.000.000.000 đồng.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại Trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LPBank trên toàn quốc hoặc thông qua Đại lý phát hành là CTCP chứng khoán LPS.

LPBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

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