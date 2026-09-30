PNJ dồn dập tin cải tổ, cổ phiếu vẫn liên tục giảm, 30.000 tỷ vốn hóa đã mất

Tạm kết phiên giao dịch sáng 30/9, cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận dừng tại mức 26.600 đồng, giảm 6,99% so với giá tham chiếu, với khoảng 25 triệu cổ phiếu dư bán. Đây là phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp từ đầu tuần, tổng cộng 3 phiên giảm, cổ phiếu PNJ đã mất thêm khoảng 20%.

Tính từ ngày 2/7 đến nay, thị giá PNJ đã mất 36.500 đồng, từ mốc 63.100 đồng chốt phiên 2/7. Và nếu so với đỉnh giá hồi tháng 1 ở mức 84.628 đồng, mỗi cổ phiếu PNJ đã mất đến hơn 58.000 đồng.

Hiện vốn hóa PNJ còn khoảng 13.600 tỷ đồng. So với đỉnh hơn 84.600 đồng/cổ phiếu cuối tháng 1, thị giá PNJ đã mất gần 69%. Chiếu theo mức giá đã điều chỉnh và lượng cổ phiếu lưu hành, gần 30.000 tỷ đồng vốn hóa đã mất.

Cổ phiếu PNJ liên tục giảm dù nhiều thông tin cải thiện tình hình kinh doanh được đưa ra.

Cổ phiếu PNJ liên tục giảm từ cuối tuần trước, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và tháng 8 với khoản lỗ thêm 61 tỷ đồng, giảm gần 120% so với 2 tháng cùng kỳ của năm ngoái, dù doanh thu thuần tăng khoảng 4,5%, đạt 5.695 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý 2, PNJ đã lỗ sau thuế 283 tỷ đồng và là quý lỗ lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công bố báo cáo tài chính - quý 3/2008.

Bên cạnh tin xấu của 5 tháng lỗ liên tiếp sau sự cố kim cương ngày 2/7, HĐQT công ty cũng đã trình thay đổi giảm mạnh mục tiêu kinh doanh năm 2026, với doanh thu từ mức 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 20% so với kế hoạch đưa ra đầu năm.

Đi cùng với giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm kỷ lục, với khoản lỗ dự kiến 6.270 tỷ đồng (đã bao gồm 7.071 tỷ đồng giả định trích lập tổn thất do khách hàng bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng hoá công ty đã bán).

Ngoài việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT cũng đề xuất giảm tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026, từ mức 20% xuống 0%. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 giảm từ 20% đã thông qua trước đó giảm xuống 10%.

Gần 30.000 tỷ đồng vốn hóa của PNJ đã biến mất nếu tính từ đỉnh cuối tháng 1.

Một loạt thông tin cải tổ, vận hành, huy động vốn đang dồn dập đưa ra trước ngày Đại hội hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào 21/10. Trong đó, hai nội dung quan trọng vừa được HĐQT bổ sung vào tài liệu đại hội là chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.

Quy mô cổ phiếu chào bán của PNJ đang gây chú ý, khi lượng cổ phiếu lưu hành của PNJ có hơn 511 triệu. Nếu phát hành đủ 550 triệu cổ phiếu như nghị quyết, lượng cổ phiếu mới tương đương 107% số hiện có. Như vậy tổng lượng cổ phiếu lưu hành của PNJ sẽ nâng lên 1.06 tỷ cổ phiếu.

Với đợt phát hành mới, HĐQT được quyền quyết định lượng chào bán thực tế, dựa trên nhu cầu vốn, giá bán và quá trình đàm phán với nhà đầu tư. Đối tượng mua là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 3/2027.

Lượng cổ phiếu PNJ chào bán lần này lớn gấp gần 37 lần đợt gần nhất. Tháng 3/2022, PNJ cũng từng chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu với giá 95.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty dự kiến dùng 60% số tiền thu được cho kế hoạch kinh doanh trong tương lai, trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa và nhu cầu mua lại. 20% còn lại dành cho vốn lưu động, các nhu cầu tài chính khác và có thể trả nợ vay ngắn hạn.

Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2027 đến quý 2/2028.

Sau quý 2 lỗ 283 tỷ đồng, PNJ tiếp tục công bố khoảng lỗ sau thuế 61 tỷ đồng trong tháng 7 và tháng 8.

Với gần 4.600 tỷ đồng chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, PNJ dự kiến thực hiện từ quý 4/2026 đến hết năm 2027. Việc chuyển khoản mục này không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Trong báo cáo tình hình kinh doanh tháng 7 và tháng 8, Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết dự kiến nguồn vốn cần huy động là 8.000 tỷ đồng, dựa trên nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch phát triển trong khoảng 3 năm tới.

Việc huy động vốn là cần thiết, nhằm đảm bảo công ty có được nền tảng tài chính vững mạnh để thực thi các hoạt động phục hồi kinh doanh, lấy lại niềm tin của khách hàng.

Phương án huy động cụ thể sẽ được xây dựng và trình chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10 tới.

Trong năm 2026, PNJ dự kiến đóng 25-30 cửa hàng, đồng thời mở mới khoảng 10 cửa hàng. Tính đến 31/8, doanh nghiệp có 432 cửa hàng trên cả nước.

Về rủi ro trích lập tổn thất với hàng hóa mua lại của khách có diễn ra trong 2027, Ban lãnh đạo PNJ nhận định với hàng hoá đã bán ra cho đến thời điểm hiện tại (tháng 9), dự kiến sẽ không làm phát sinh khoản trích lập này trong 2027.

Cùng với tăng vốn, PNJ cũng công bố thay đổi cơ cấu tổ chức và chủ trương tổ chức lại lao động, áp dụng từ 10/10.

Theo đó, PNJ không còn duy trì Khối Vận hành như một đầu mối độc lập mà trực thuộc Tổng giám đốc. Cơ cấu mới được sắp xếp với các khối Tài chính, Marketing, Khách hàng và Bán lẻ, Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; Cung ứng; Nguồn nhân lực; Công nghệ thông tin và Quản trị ngành hàng.

Bên cạnh đó là các trung tâm Hành chính tổng hợp, Quản trị rủi ro & Tuân thủ, Trung tâm Đối ngoại và Phát triển bền vững, cùng các chi nhánh.

HĐQT cho biết cơ cấu mới nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

PNJ dự kiến cần huy động vốn khoảng 8.000 tỷ đồng phục hồi kinh doanh.

Việc điều chỉnh cơ cấu đi kèm với tổ chức lại lao động, bao gồm rà soát, sắp xếp và bố trí lại nhân sự để phù hợp với cơ cấu mới, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động hiện hành.

PNJ cũng thông báo thay đổi nhân sự cấp cao đầu tiên. Ông Đào Trung Kiên, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cao cấp thôi giữ chức Giám đốc cao cấp - Vận hành do khối này được tổ chức lại.

Vị trí mới của ông Kiên là Giám đốc cao cấp - Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động.