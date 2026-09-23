Công an Cư Jút thi đua 'Gần dân nhất'

Gia đình ông Lương Văn Truyền cảm ơn lực lượng Công an xã đã hỗ trợ bò giống để gia đình phát triển kinh tế

Cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Cư Jút xác định “Gần dân nhất” không chỉ thể hiện qua việc bám địa bàn, nắm tình hình mà còn bằng những hành động cụ thể, thiết thực hướng về Nhân dân. Từ thực tế nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn gặp khó khăn trong phát triển kinh tế, Công an xã Cư Jút đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Trâu, bò giống sinh sản hỗ trợ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới”. Mục tiêu là tạo sinh kế lâu dài, giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình.

Là một trong những hộ được hỗ trợ bò giống, bà Lữ Thị Bộ, thôn 11, xã Cư Jút chia sẻ: “Hoàn cảnh nhà tôi khó khăn, chồng con thường xuyên ốm đau bệnh tật. Được Công an xã hỗ trợ bò giống, gia đình tôi cố gắng chăn nuôi, đến nay bò đã sinh được 1 con bê cái. Gia đình rất mừng và sẽ tiếp tục chăm sóc thật tốt để cải thiện đời sống kinh tế. Tôi rất cảm ơn lực lượng Công an xã đã quan tâm, tạo điều kiện để gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Công an xã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ban tự quản các thôn, bon và cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi quá trình sinh trưởng của đàn bò và kịp thời hỗ trợ các hộ khi phát sinh khó khăn.

Sau gần 1 năm triển khai, từ 7 con bò giống sinh sản được trao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đã có 4 con sinh sản, cho ra đời 4 bê con khỏe mạnh.

Điểm đặc biệt của mô hình là thực hiện theo cơ chế xoay vòng. Sau khi bò mẹ sinh sản, hộ dân được giữ lại bê con để tiếp tục chăm sóc, phát triển kinh tế; bò mẹ được Công an xã tiếp nhận và bàn giao cho hộ khó khăn tiếp theo. Cách làm này giúp nguồn hỗ trợ được luân chuyển, ngày càng có thêm nhiều gia đình được tiếp cận sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Thượng tá Nguyễn Sử, Trưởng Công an xã Cư Jút cho biết: “Mục tiêu của mô hình là tạo điều kiện để hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Mô hình nhận được sự đồng tình của Nhân dân, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ”.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đơn vị xác định muốn giữ vững bình yên trên địa bàn thì trước hết phải gần dân, hiểu dân và chăm lo đời sống cho Nhân dân

Khi đời sống người dân được cải thiện, bà con sẽ yên tâm lao động, sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cư Jút Đỗ Đăng Khoa, lực lượng Công an xã đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế, góp phần giúp người dân từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thông qua việc triển khai mô hình, hình ảnh lực lượng công an ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó với Nhân dân, tạo được niềm tin và sự đồng thuận lớn của bà con trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Không dừng lại ở giá trị kinh tế, mỗi lần cán bộ, chiến sĩ công an xuống cơ sở còn là dịp nắm bắt tình hình địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khi đời sống người dân từng bước ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất, tích cực sát cánh cùng lực lượng công an giữ vững bình yên thôn, bon

Khi đời sống từng bước ổn định, người dân yên tâm lao động, sản xuất và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Đây cũng chính là cách cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc giữ bình yên từ mỗi thôn, bon trên địa bàn.