Phường Bình Phước làm việc với Hội Doanh nhân trẻ 3 địa phương về xúc tiến đầu tư
Chiều 23-9, UBND phường Bình Phước đã có buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10-2026.
Dự buổi làm việc có: ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo phường Bình Phước.
Phường Bình Phước có diện tích khoảng 86,39km², dân số khoảng 120 ngàn người, có vị trí thuận lợi và khả năng kết nối giao thông. Trên địa bàn hiện có khoảng 2.200 doanh nghiệp, 6.300 hộ kinh doanh; hệ thống thương mại, dịch vụ, công nghiệp và hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, phát triển.
Để chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư, phường đã xây dựng Sổ tay/Cẩm nang xúc tiến đầu tư, bước đầu xác định 12 dự án thuộc 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, địa phương tập trung thu hút đầu tư vào các khu đô thị mới; khu vực ven hồ Suối Cam theo hướng phát triển dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí chất lượng cao; thương mại - dịch vụ, logistics; tài chính - ngân hàng; y tế, giáo dục chất lượng cao và các công trình hạ tầng xã hội.
Tại buổi làm việc, đại diện Hội Doanh nhân trẻ các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cho phường Bình Phước trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Các hội thống nhất định hướng hỗ trợ giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của phường đến mạng lưới hội viên, đối tác; đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, Hội Doanh nhân trẻ, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó, các bên hướng tới duy trì cơ chế phối hợp lâu dài, từng bước chuyển những cơ hội quan tâm thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.
Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Đào Đình Chí cho biết: Phường xác định doanh nghiệp là một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển địa phương. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, chính quyền phường cam kết chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện kết nối, phối hợp và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu cơ hội đầu tư trên địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phường Bình Phước phát triển, tương xứng với vị thế trung tâm phía Bắc thành phố Đồng Nai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202609/phuong-binh-phuoc-lam-viec-voi-hoi-doanh-nhan-tre-3-dia-phuong-ve-xuc-tien-dau-tu-95e7bd4/