Quảng Ninh mở rộng dư địa từ du lịch tàu biển quốc tế

Du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng của ngành Du lịch. Đây cũng là nguồn khách góp phần vào lượng du khách quốc tế đến Quảng Ninh và lan tỏa hình ảnh các điểm đến trên địa bàn thành phố tới bạn bè quốc tế.

Những năm qua, Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút khách ở thị trường tàu biển; đồng thời chú trọng nâng cấp hạ tầng cảng bến, điểm đến và chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến bằng đường biển.

Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hải trình hai chiều, hướng tới các siêu du thuyền và mục tiêu du lịch 2026. (Ảnh: Công Hoan)

Tăng khả năng đón tàu biển quốc tế, hướng tới các hải trình hai chiều

Thông thường, mùa du lịch tàu biển quốc tế bắt đầu từ tháng 9 năm trước và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, với hạ tầng ngày càng đồng bộ, chất lượng dịch vụ được nâng lên, hoạt động du lịch tại Quảng Ninh đang được khai thác theo hướng quanh năm. Đây cũng là cơ sở để địa phương thu hút nhiều hãng tàu biển cập bến thường xuyên hơn.

Mới đây, tàu biển du lịch cỡ lớn Adora Magic City đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 4.500 du khách từ Trung Quốc đến Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên Adora Magic City đến Quảng Ninh, đồng thời đánh dấu sự trở lại của dòng tàu biển du lịch cỡ lớn trên hải trình đến địa phương. Dự kiến trong những tháng cuối năm, con tàu này tiếp tục có kế hoạch đưa lượng lớn du khách cập cảng Quảng Ninh.

Từ đầu năm đến nay, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón trên 50 chuyến tàu biển quốc tế, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Việc thường xuyên đón các chuyến tàu biển quốc tế, nhất là tàu biển cỡ lớn, là kết quả từ các chương trình xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch được Quảng Ninh tích cực triển khai thời gian qua.

Kết quả này cho thấy thị trường khách tàu biển tiếp tục là một hướng được Quảng Ninh quan tâm trong quá trình mở rộng thị trường khách quốc tế. Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng thị trường khách Trung Quốc và các doanh nghiệp khai thác tàu biển cỡ lớn, siêu lớn của nước bạn.

Thông qua đó, Quảng Ninh hướng tới mở rộng hợp tác, từng bước trở thành điểm trung chuyển quan trọng trên hải trình du lịch tàu biển trong khu vực.

Một nội dung được đặt ra trong phát triển thị trường tàu biển là mở rộng các hải trình hai chiều. Theo đó, các hãng tàu biển mong muốn đón du khách từ Việt Nam, Quảng Ninh sang Trung Quốc, qua đó thúc đẩy hải trình hai chiều và tạo sự bền vững cho các chuyến tàu biển từ Bắc Hải, Hải Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) sang Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh dự kiến có thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Cùng với gia tăng về số lượng chuyến tàu, địa phương tiếp tục hướng tới đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút các hãng tàu biển từ nhiều quốc gia và những siêu du thuyền quy mô lớn đến Quảng Ninh.

Để phục vụ dòng khách tàu biển quốc tế, Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng các đơn vị lữ hành, du lịch, dịch vụ chủ động xây dựng tour, tuyến tham quan, trải nghiệm phù hợp với nhu cầu du khách và lịch trình của tàu.

Trọng tâm là giới thiệu những điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn, đặc sắc của Quảng Ninh; qua đó lan tỏa hình ảnh thành phố di sản ra thế giới. Cùng với đó là giới thiệu văn hóa bản địa, sự đa dạng và hấp dẫn của ẩm thực Quảng Ninh tới du khách quốc tế.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với các doanh nghiệp lữ hành, du lịch và dịch vụ trong việc xây dựng sản phẩm phục vụ dòng khách tàu biển. Các chương trình tham quan, trải nghiệm cần gắn với lịch trình của tàu, đồng thời khai thác những điểm đến, giá trị văn hóa và ẩm thực đặc sắc của địa phương.

Trong thời gian tới, hoạt động xúc tiến, quảng bá tiếp tục được Quảng Ninh đẩy mạnh. Đáng chú ý, địa phương sẽ đăng cai chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch quốc gia diễn ra trong hai ngày 23-24/9. Chuỗi sự kiện là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị đánh giá thực tiễn hoạt động du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn; tăng cường liên kết, mở rộng thị trường và thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp Quảng Ninh, đây cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đối tác, nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng các chương trình, tour, tuyến mới. Trong đó, việc tăng cường liên kết, kết nối để thu hút thị trường khách quốc tế và khách tàu biển được đặt ra rõ nét.

Với hạ tầng cảng bến được nâng cấp, chất lượng dịch vụ từng bước nâng lên cùng hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết được đẩy mạnh, Quảng Ninh đang mở rộng khả năng thu hút khách du lịch tàu biển quốc tế. (Ảnh: Công Hoan)

Góp phần thực hiện mục tiêu du lịch năm 2026

Theo dự kiến, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách ở cả thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong định hướng đó, việc tiếp tục thu hút tàu biển quốc tế, nhất là tàu biển cỡ lớn; mở rộng hợp tác với các thị trường, hãng tàu; đồng thời xây dựng các tour, tuyến phù hợp với lịch trình và nhu cầu của du khách là những nội dung được Quảng Ninh tập trung triển khai.

Với khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế dự kiến cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từ nay đến cuối năm, cùng yêu cầu tăng cường xúc tiến, quảng bá và kết nối doanh nghiệp, thị trường khách tàu biển được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào lượng khách quốc tế và mục tiêu tăng trưởng du lịch của Quảng Ninh trong năm 2026.