30 năm Công đoàn Vinataba: Từ chăm lo người lao động đến trao năng lực phát triển

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Thu Phương - Ủy viên BCH, Phó Ban Công tác Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trong ngành.

Về phía lãnh đạo Tổng Công ty có đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Hà Quang Hoà - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các nguyên lãnh đạo Tổng Công ty, Công đoàn qua các thời kỳ và đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Hiện Công đoàn Tổng Công ty có trên 7.000 đoàn viên thuộc 24 Công đoàn cơ sở, tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, viên chức, người lao động đạt hơn 98%.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại buổi Lễ

Người lao động làm trung tâm trong các hoạt động

Ngày 14/9/1996, Công đoàn Công nghiệp nhẹ Việt Nam ban hành Quyết định số 84-QĐ/CĐ-CNn thành lập Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, là công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo hoạt động các công đoàn cơ sở tại những đơn vị thành viên. Qua 6 nhiệm kỳ, tổ chức công đoàn không ngừng được kiện toàn, sắp xếp phù hợp với sự thay đổi mô hình tổ chức của Tổng Công ty.

Hiện nay, Công đoàn Tổng Công ty có trên 7.000 đoàn viên thuộc 24 công đoàn cơ sở. Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, viên chức, người lao động đạt hơn 98%, cho thấy sự tham gia rộng khắp của người lao động trong tổ chức công đoàn.

Trong suốt 30 năm, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống người lao động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Vinataba.

Tại các đơn vị, Công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua đối thoại, Hội nghị người lao động; trực tiếp phản ánh, góp ý với lãnh đạo doanh nghiệp về những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Qua đó các tâm tư, nguyện vọng của người lao động được lắng nghe, đồng thời người lao động cũng có điều kiện chia sẻ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp sáng kiến và giải pháp.

Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Vinataba

Một dấu ấn rõ nét là công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Hiện 24/24 Công đoàn cơ sở đều có thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Các chế độ về hiếu hỉ, tặng quà sinh nhật, bữa ăn giữa ca, tham quan, du lịch, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, tiền thưởng và các chính sách phúc lợi khác góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời tạo thêm cơ sở để bảo vệ quyền lợi đoàn viên.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe luôn được chú trọng. 100% đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc. Đáng chú ý, chế độ ăn giữa ca được duy trì tại 100% đơn vị, với mức chi bình quân 29.400 đồng/người/bữa.

Trong giai đoạn 2016 - 2025, các Công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho trên 30.000 lượt người, với tổng số tiền 24,64 tỷ đồng. Công đoàn Tổng Công ty cũng dành nguồn lực hỗ trợ đoàn viên trong dịp Tết, Tháng Công nhân, Tháng An toàn lao động, khi xảy ra thiên tai, bão lũ; triển khai các chương trình chăm lo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, Công đoàn còn hướng tới những giải pháp giúp người lao động ổn định cuộc sống lâu dài. Tổng Công ty dành 1 tỷ đồng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình thông qua chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện thu nhập.

Sự chăm lo cũng được mở rộng tới gia đình và con em người lao động. Hằng năm, Công đoàn tổ chức tuyên dương, khen thưởng con đoàn viên có thành tích học tập tốt; thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí dành cho hoạt động này bình quân trên 200 triệu đồng mỗi năm.

Từ chăm lo đến phát huy sức sáng tạo của tổ chức Công đoàn

Nếu chăm lo, bảo vệ là nền tảng thì các phong trào thi đua là phương thức để Công đoàn phát huy vai trò của người lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thực hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, người lao động tham gia nghiên cứu, cải tiến quy trình, đưa ra sản phẩm mới phù hợp thị trường, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Phong trào thực hành tiết kiệm cũng mang lại kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 2016 - 2025, toàn Tổng Công ty tiết kiệm được trên 632 tỷ đồng thông qua hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, sử dụng hiệu quả vật tư, nguyên nhiên phụ liệu và giảm chi phí.

Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, người lao động Vinataba đã có trên 2.000 sáng kiến, với giá trị làm lợi hơn 200 tỷ đồng. 631 công nhân giỏi được khen thưởng; 145 người được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đoàn viên, Công đoàn Tổng Công ty còn tích cực vận động người lao động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cộng đồng, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động từ thiện xã hội.

Trong giai đoạn 2016 - 2025, tổng số tiền thực hiện các hoạt động xã hội đạt trên 271 tỷ đồng. Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn triển khai hỗ trợ giảm nghèo tại hai huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Những kết quả sau 30 năm hoạt động cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ dừng ở việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong mỗi cán bộ, công nhân viên.

Với những đóng góp đó, Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, hạng Nhì năm 2007 và hạng Nhất năm 2012; cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của các cấp công đoàn.

Lấy người lao động làm trung tâm - điểm tựa cho phát triển bền vững

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, nhấn mạnh: Sức mạnh và giá trị cốt lõi của tổ chức Công đoàn Vinataba trong suốt 30 năm qua không nằm ở những khẩu hiệu, mà được thể hiện xuyên suốt trong quan điểm lấy người lao động làm trung tâm, lấy sự an tâm và phát triển của đoàn viên làm mục tiêu hoạt động.

Từ quan điểm đó, Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở đã hiện diện trong đời sống người lao động bằng những hoạt động thiết thực, từ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Các chương trình thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, chăm lo dịp Tết, Tháng Công nhân, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ… được triển khai kịp thời, hướng tới những hoàn cảnh cụ thể và nhu cầu thiết thực của người lao động.

Không chỉ chăm lo, Công đoàn còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức sáng tạo và khả năng đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Tổng Công ty. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, qua đó tạo động lực để người lao động phát huy năng lực, đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung.

Bước vào chặng đường mới, môi trường lao động đang có những thay đổi nhanh chóng dưới tác động của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu Công đoàn không chỉ chăm lo, bảo vệ người lao động mà còn phải đồng hành để người lao động có đủ năng lực thích ứng với những thay đổi mới.

Công đoàn Tổng Công ty xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ chỉ “chăm lo” sang “chăm lo gắn với trao năng lực”. Trọng tâm là hỗ trợ đoàn viên nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề và năng lực thích ứng với chuyển đổi số, công nghệ mới; giúp người lao động chủ động hơn trước những thay đổi của môi trường sản xuất và yêu cầu công việc. Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng khẳng định: “Người lao động vẫn là trung tâm - Đoàn kết vẫn là sức mạnh và Công đoàn vẫn sẽ luôn là điểm tựa vững chắc”.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty trao Giấy khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm; trong đó, trực tiếp tôn vinh đại diện 9 tập thể có công trình, sản phẩm tiêu biểu và 6 tác giả có sáng kiến nổi bật. Dịp này, 8 cá nhân được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 59 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2025 cũng được biểu dương.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm: