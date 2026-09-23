Thông báo khai trương hoạt động và bổ sung hoạt động vào Giấy phép – Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc chi nhánh Hà Nội

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024

Căn cứ Điều 7 Thông tư 34/2024/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2024

Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo về một số nội dung như sau:

1. Tên và địa chỉ Chi nhánh

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Korea Development Bank – Hanoi Branch

Tên giao dịch (tên viết tắt): KDB – Hanoi Branch

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 đường Liễu Giai, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Giấy phép thành lập

Số Giấy phép: 02/GP-NHNN

Ngày cấp: 14 tháng 01 năm 2026

Cơ quan cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3. Vốn được cấp

70.000.000 USD (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đô la Mỹ)

4. Người đại diện theo pháp luật

Ông Kang Sukjin, chức vụ: Tổng Giám đốc

5. Ngân hàng mẹ

Tên ngân hàng mẹ: KOREA DEVELOPMENT BANK

Địa chỉ trụ sở chính: 14 Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

6. Ngày dự kiến khai trương hoạt động: Ngày 26 tháng 10 năm 2026

7. Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép

Ngày 22 tháng 09 năm 2026, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 725/QĐ.KV1-QLGS1 về việc cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội, cụ thể:

Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau đây: “Hệ thống của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT)”

Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội hướng tới trở thành đối tác tài chính tin cậy, cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển bền vững và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Trân trọng thông báo.