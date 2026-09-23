Thái Nguyên dành hơn 2.000 tỷ đồng nâng cấp giao thông vùng khó khăn

Theo đó, chương trình được triển khai tại 36 xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tăng khả năng kết nối với khu vực đô thị, phục vụ giao thương, sản xuất và đời sống người dân.

Hơn 930km đường giao thông tại 36 xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thái Nguyên sẽ được đầu tư, nâng cấp.

Nội dung đầu tư gồm xây dựng, cải tạo, nâng cấp khoảng 112,7km đường xã và 1 cầu, với mặt đường bê tông xi măng; xây dựng, cải tạo khoảng 415,7km đường trục thôn, liên thôn.

Bên cạnh đó, sẽ cạp mở rộng khoảng 402km đường xã đang có bề rộng nền trung bình 4m, mặt đường 3m để từng bước đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp V miền núi.

Như vậy, tổng chiều dài các tuyến đường được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng theo chương trình lên tới hơn 930km.

Tổng vốn thực hiện chương trình được điều chỉnh lên 2.023,776 tỷ đồng, tăng 107,42 tỷ đồng so với chủ trương trước đó. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 1.924,302 tỷ đồng, tăng 120,51 tỷ đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác là 99,474 tỷ đồng.

Chương trình thực hiện từ năm 2026 - 2030, do Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên làm chủ chương trình. Các xã thuộc diện đầu tư có trách nhiệm ưu tiên, lồng ghép các nguồn vốn để bảo đảm hoàn thành mục tiêu; UBND cấp xã chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa.

Đáng chú ý, trong trường hợp địa hình, mặt bằng hoặc điều kiện thực tế khiến việc triển khai gặp khó khăn, Chủ tịch UBND xã được quyết định quy mô nền, mặt đường và kết cấu mặt đường khác với phương án chung, nhưng phải bảo đảm quy định pháp luật về đầu tư công, tiêu chí nông thôn mới, phù hợp quy hoạch và hiệu quả đầu tư.