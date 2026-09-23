Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị

Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng gồm: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng cục II; Ban Cơ yếu Chính phủ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội triển khai toàn diện, bám sát thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trung tâm đã tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, dấn thân và không ngừng đổi mới.

Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đại diện Khối trưởng Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Trung tâm quyết liệt đổi mới nội dung chương trình theo tiêu chí “Hấp dẫn - Ý nghĩa - Nhân văn”, xác định mục tiêu mỗi tác phẩm báo chí không chỉ truyền tải thông tin mà còn hướng tới tạo cảm xúc, sự kết nối và lan tỏa; đồng thời đẩy mạnh truyền thông số, mở rộng phương thức tiếp cận công chúng trên các nền tảng xã hội.

Từ phong trào thi đua, hàng chục tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu được nhận nhiều phần thưởng của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành; góp phần xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Khối thi đua số 1, Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả, cách làm sáng tạo của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; xác định đây là những kinh nghiệm thực tiễn có thể nhân rộng, góp phần đưa Phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tại Học viện Khoa học Quân sự, thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh buổi kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác kiểm tra kết quả triển khai các nội dung, chỉ tiêu thi đua, tập trung vào hệ thống sổ sách, tài liệu công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; việc duy trì thực hiện nền nếp chính quy; công tác thực hiện chuyển đổi số; các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính…

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện Khoa học Quân sự; đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, đánh giá, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm và cuộc vận động của các cấp, các ngành, tổ chức sát với yêu cầu, nhiệm vụ.